PARAÍSO DAS ÁGUAS| Deputada federal Rose Modesto visitou o município e firma compromisso para construção de creche

A deputada Federal Rose Modesto (PSDB) esteve neste último sábado (25) em Paraíso das Águas, onde foi recebida pelo prefeito Anízio Andrade, secretários municipais e pelo vereador Fio do Povo.





Rose Modesto e seus assessores desembarcaram em Paraíso das Águas por volta das 9h, no campo de aviação da Fazenda Mimoso e em seguida estiveram na rádio FM Paraíso, onde concedeu uma entrevista (assista a live abaixo).





Durante a entrevista, ao lado do prefeito Anízio Andrade, do vereador Fio do Povo (PSDB) e do secretário de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Prof. João Donizete Corsini, a deputada Rose Modesto fez o compromisso de buscar recursos para a construção do Centro de Educação Infantil (CEINF/Creche) no município.





Logo depois da entrevista, Rose Modesto foi recepcionada por um grupo de professores, que também apresentaram suas reivindicações.





O encontro terminou com um café da manhã servido pelo prefeito Anízio Andrade, que agradeceu a presença da deputada.









O vereador Fio do Povo agradeceu a presença da deputada e a destinação de recursos na aquisição de um ônibus para atender a Educação do Município, além de destinação de recursos em torno de R$ 250 mil para atender a saúde de Paraíso das Águas.





