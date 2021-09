Paraíso das Águas comemora aniversário de 18 anos com eventos culturais, esportivos e religiosos

O município de Paraíso das Águas está em festa. No próximo dia 30 de setembro a cidade completará 18 anos de emancipação e 9 anos de instalação.





Em comemoração ao aniversário, a prefeitura local, que vem se destacando pelo trabalho voltado para o desenvolvimento do município, preparou várias atrações para a população.

A agenda de eventos começou no dia 16 de setembro, com o lançamento do Plano de Desenvolvimento Econômico (PDE).





No último sábado (25/09) aconteceu o Aviva Paraíso das Águas, um momento de louvor, adoração, pregações e profecias, que foi realizado no pátio do Auto Posto Tozzo.





Nesta segunda-feira (27/09) está marcado para as 16h o Plantio da Memória, um evento em homenagem as pessoas que morreram vítimas da Covid-19 no município e será realizado na Avenida Um, Jardim Ary Tozzo.





Para amanhã (terça-feira 28/09) a organização preparou eventos culturais e esportivos. Às 16h acontece na Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, na frente da prefeitura, a apresentação da Bampá e projeto Arte e Trama (Ballet e Jazz).





Às 19h está marcada a grande final do 6º Campeonato Society Woton Vitorino de Carvalho, no Campo Society Leandro Francisco de Carvalho.





Na quarta-feira (29/09), acontece a Live Gospel com cantores da cidade, que será transmitida pelo canal do YouTube e página do Facebook do BNC Notícias.





Para quinta-feira (30/09), data oficial do aniversário de Paraíso das Águas, as grandes atrações serão os shows especiais do cantor Lucas Hipólito e da dupla Roberto Viola e Henrique, que serão transmitidos a partir das 19h pelos canais do BNC Notícias.





História





Paraíso das Águas é o município mais jovem de Mato Grosso do Sul e foi criado em 2003 pela Lei Estadual nº 2.679, de 30 de setembro de 2003, após 20 anos de muita luta dos fundadores.





Mas mesmo após a publicação da Lei, o município de Água Clara questionou na justiça a emancipação de Paraíso e o impasse só se resolveu em 2012, após decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Supremo Tribunal Eleitoral (STE).





Assim, com a primeira eleição realizada em 2012, Paraíso das Águas passou oficialmente a ser o 79º município de Mato Grosso do Sul, elegendo seu primeiro prefeito e nove vereadores, que iniciaram os mandatos em 1º de Janeiro de 2013.





A cidade possui 5.751 habitantes (segundo dados do IBGE) e extensão territorial de 5.032,469 km².





A arrecadação municipal ultrapassou os R$ 58 milhões em 2020 e a economia local tem como base a agricultura e pecuária. O município se destaca ainda por sediar uma usina de álcool e bioenergia e três usinas hidrelétricas.





Atualmente Paraíso das Águas conta com 100% das ruas pavimentadas, rede de água, escola e pronto atendimento médico, garantindo conforto e qualidade de vida para seus moradores.