PARAÍSO DAS ÁGUAS| Apresentações culturais encantam público paraisense durante as comemorações de aniversário do município

Como parte das comemorações do aniversário de Paraíso das Águas, aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, dia 28 de novembro, a apresentação do Projeto Arte e Trama (ballet clássico e jazz) implantado no município mês passado (agosto) e que está sendo um sucesso. O projeto já conta com 105 participantes, sendo 92 no ballet e 13 no jazz. O Arte e Trama é idealizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania.





Além da apresentação de ballet e jazz, houve a exibição da BAMPÁ- Banda Municipal de Paraíso das Águas, que encantou a população com a diversas músicas, entre elas: leilão, seleção de guarânias, entre outras. A Banda criada em 2013 possui 35 integrantes. A regência é do maestro Vitor Veloso.Este ano, a Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer (SEMECEL) investiu R$ 123.457,83 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) na banda





Presentes no evento estavam o prefeito Anízio Andrade, vice-prefeito Roberto Carlos, secretários, vereadores e população que fez questão de prestigiar as apresentações.