Novos aspectos da Rota Bioceânica serão discutidos em Live

Nesta sexta-feira (24), a partir das 19h (horário de MS), o projeto UEMS na Rota realiza uma live para apresentação dos novos desdobramentos econômicos da Rota Bioceânica. O evento será transmitido pelo canal do projeto no Youtube: https://bit.ly/3EHHdSJ











O evento também terá a participação do Deputado Federal Wander Loubet, membro da bancada Federal de MS e a mediação dos professores Ruberval Franco Maciel e Lucio Flavio Sunokozawa, coordenadores do projeto UEMS na Rota.





UEMS na Rota é um projeto consolidado no UEMS, que está em sua segunda edição e conta com mais de 50 trabalhos de pesquisas sobre os impactos da Rota Bioceânica, com bolsas Pibic e Pibex.