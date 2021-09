Neno Razuk solicita obras de pavimentação asfáltica na Estrada Parque de Piraputanga

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel para a viabilização de recursos para que sejam feitas as obras de pavimentação asfáltica na Estrada Parque de Piraputanga, no trecho do KM 462 da BR-262, em Aquidauana. Uma cópia da proposição também foi enviada para o diretor-presidente Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos) Emerson Antônio Marques Pereira reforçando o pedido.





Conforme o texto da indicação proposta por Neno, o trecho referido da BR-262 encontra-se em péssimo estado de conservação e é muito utilizado pelos moradores do distrito de Piraputanga, além de fazer parte de uma rota turística do município de Aquidauana.





“É um trecho que está sem condições de tráfego e isso atrapalha a logística de trânsito do local. Temos ali, uma importante rota do turismo em nosso Estado, um setor que está trabalhando a retomada das atividades e que precisamos de um olhar apurado para todos os aspectos, por isso reforcei o pedido pessoalmente para o secretário Eduardo Riedel e levei os pedidos dos moradores e comerciantes da região”, afirmou o parlamentar sobre a necessidade que a via tem de obras.





Neno ressalta ainda que o asfalto traz também condições de segurança e fomento econômico para a região. “Aquele trecho está em péssimo estado de conservação, prejudicando o escoamento da safra agrícola e o deslocamento da população local, bem como dos turistas que frequentam a região que é cercada de locais maravilhosos e que recebem milhares de pessoas em busca de descanso e lazer”.