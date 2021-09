Multivacinação de crianças e adolescentes inicia semana que vem

Entre os dias 1º e 29 de outubro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza em todo o Mato Grosso do Sul a campanha de multivacinação em crianças e adolescentes com menos de 15 anos.





Ao todo, 18 vacinas serão disponibilizadas. Esta será a oportunidade para que pais ou responsáveis atualizem, em um único dia, a Caderneta de Vacinação dos jovens.





Para atender a campanha, todas as unidades de saúde das 79 cidades do Estado foram abastecidas com as vacinas.





Em 2 de outubro será feito o dia D de mobilização nacional de multivacinação para que todos os municípios realizem mutirões para vacinação de crianças e adolescentes.





A SES alerta sobre a importância da imunização como uma forma de garantir o controle e eliminação das doenças imunopreveníveis como, por exemplo, da pólio, rubéola e da síndrome da rubéola congênita.





Veja quais são as vacinas disponíveis:





Vacinas disponibilizadas para crianças: BCG; Hepatite B; Poliomielite 1,2,3 (VIP - inativada); Poliomielite 1 e 3 (VOP - atenuada); Rotavírus humano G1P1 (VRH); DTP+Hib+HB (Penta); Pneumocócica 10 valentes; Meningocócica C (conjugada); Febre Amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR); Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV); Hepatite A (HA); Difteria, Tétano, Pertussis (DTP); Difteria, Tétano (dT); Papilomavírus humano (HPV); Varicela, pneumocócica 23-valente (Pncc 23*) vacina indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade.





Vacinas disponibilizadas para adolescentes: Hepatite B (HB recombinante); Difteria, Tétano (dT); Febre amarela (Atenuada); Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Papilomavírus humano (HPV); Meningocócica ACWY (conjugada); Pneumocócica 23-valente (Pncc 23) vacina indicada para população indígena.





Bruno Chaves, Subcom