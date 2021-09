MS terá sábado quente e ensolarado com chance de pancadas isoladas de chuva

O sábado (25) em Mato Grosso do Sul será de tempo aberto e ensolarado em todas as áreas do Estado.





Entre hoje e amanhã, a passagem de cavados pode provocar pancadas isoladas de chuva, que tendem a ser mais fortes com possibilidade de tempestades nas regiões centro-norte, leste e nordeste.





São esperadas rajadas de vento entre 20 a 40 km/h na parte central e região pantaneira. No norte a intensidade pode chegar aos 60 km/h.





No extremo sul do Estado, a madrugada pode registrar temperaturas mínimas de 15°C. Já as máximas ficam em torno dos 35°C no sul e sudoeste, 38°C no leste, e na casa dos 40°C no norte e região pantaneira.





Durante a tarde os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20% a 10% no Estado. O cenário exige atenção com a saúde, as recomendações principais são tomar bastante água, umidificar ambientes e evitar exposição ao sol e atividades físicas nas horas mais quentes do dia.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec as condições de tempo e temperatura para o primeiro dia da primavera.













Mireli Obando, Subcom