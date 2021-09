Meteorologia prevê quarta-feira de calor e chuva no período da tarde

Mato Grosso do Sul segue com tempo instável ao longo desta quarta-feira (15). A passagem de cavados, aliada ao transporte de umidade e calor, favorecem a ocorrência de pancadas de chuva e temporais isoladas, que tem maior chance de ocorrer na parte central e norte do Estado.





Conforme a Somar Meteorologia, em Campo Grande o céu fica nublado e pode chover a qualquer momento.





Mesmo com as precipitações, o tempo segue seco em algumas áreas. Durante a tarde os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 50% na região sul a 20% na região norte e leste.





As temperaturas podem registrar mínima de 19°C na região sudoeste, e máximas de 38°C nas regiões pantaneira, norte e leste.





Por: Mireli Obando