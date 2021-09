Meteorologia prevê fim de semana de bastante calor em Mato Grosso do Sul

O calor promete aumentar ao longo do final de semana em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) desta sexta-feira (03) a domingo (05) o tempo fica firme e não há probabilidade de chuvas em grande parte do estado.





Para o extremo sul das regiões pantaneira e sudoeste, o Cemtec estima aumento de nebulosidade, com pancadas de chuvas bem isoladas (até 5mm) devido a passagem de uma frente fria.





As temperaturas seguirão elevadas em todo o estado, podendo atingir até 38ºC na região pantaneira, 37ºC na região centro-norte, 39ºC na região leste, 35ºC na região sudoeste e em torno de 36°C na capital.





Ao mesmo tempo que as temperaturas se elevam, a umidade relativa do ar pode atingir níveis críticos, são esperados valores entre 5-25%. As áreas mais impactadas serão as regiões pantaneira, centro-norte e leste.

Feriado





As mesmas condições devem se manter ao longo do feriado da independência do Brasil. De acordo com o Cemtec, a segunda-feira (06) e a terça-feira (07) serão de tempo estável em todas as áreas do Estado.





As temperaturas devem permanecer altas e os índices de umidade relativa do ar baixos entre 5-30%, principalmente nas regiões pantaneira, centro-norte e leste devido a atuação de um anticiclone em médios níveis.





Condições registradas





Setembro começou trazendo de volta o calor e o tempo seco. Para se ter uma ideia, Corumbá figurou na lista de lugares mais secos do País no primeiro dia do mês. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital do Pantanal registrou 13% de umidade relativa do ar. Os dados também mostram Coxim (14%), Costa Rica (15%), e Campo Grande, Jardim e Três Lagoas com 17%.





Com tendência de elevação para os próximos dias, as temperaturas registradas em Mato Grosso do Sul também foram destaque. Enquanto Corumbá registrou 38.2°C no primeiro dia de setembro, Coxim também aparece na mesma lista com calor de 37.6°C.





Por: Mireli Obando