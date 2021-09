Mato Grosso do Sul recebe mais 113,4 mil doses de vacinas Covid-19 até quarta

O Ministério da Saúde envia mais 113,4 mil doses de vacinas Covid-19 para o Mato Grosso do Sul. O estado irá receber 113,4 mil doses de imunizantes da Pfizer/BioNtech.





O quantitativo é parte da distribuição de mais de 17 milhões de doses para todos os estados e o Distrito Federal. O envio da remessa será concluído na quarta-feira (8) pela pasta, que já vacinou mais de 83,9% da população adulta com a primeira dose.





Desde o início da campanha de vacinação, o estado já recebeu 3,3 milhões de doses de vacinas Covid-19 – mais de 3,1 milhões foram aplicadas.





45º e 46º Os detalhes das pautas de distribuição e os quantitativos por estado estão divididos em três Informes Técnicos: 44º





Até agora, desde o começo da campanha, já são mais de 253,7 milhões de doses distribuídas e 134,2 milhões de brasileiros com a primeira dose no braço. O Brasil está cada vez mais perto de atingir a meta de vacinar, com a dose 1, toda a população acima de 18 anos com a primeira dose até o dia 15 de setembro.





Após essa meta atingida, será possível garantir vacinas para as próximas etapas da campanha, como a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos e a dose de reforço para idosos acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas.