Mato Grosso do Sul é o 6º Estado mais competitivo do Brasil, aponta ranking

Mato Grosso do Sul aparece na 6ª posição do Ranking de Competitividade dos Estados, divulgado nesta quinta-feira (30). Elaborado pelo Centro de Liderança Pública, o levantamento avalia dez pilares importantes da administração pública.





O Estado mantém a mesma posição de 2020, mas melhorou a colocação em três indicadores: Segurança Pública, da 6ª para a 4ª posição, Solidez Fiscal da 15ª para a 10ª, e Eficiência da Máquina Pública de 11ª para 10ª. “Ser o 6º estado mais competitivo do Brasil não é pouca coisa. Pois eles analisaram os indicadores e pautaram Mato Grosso do Sul como o sexto estado mais competitivo. Isso é bom, pois mostra o crescimento”, disse o governador Reinaldo Azambuja.













Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o resultado é fruto de muito enfrentamento. “Deixamos de ser aquele estado pequeno, encruado, no fim do Brasil para assumir uma posição de destaque e isso foi feito por uma visão do governador Reinaldo Azambuja teve lá atrás em relação aos rumos que a gente deveria dar para esse Estado e a muita definição, determinação em relação à política, pois teve que ter enfrentamento para fazer o que estamos fazendo”, disse.





O relatório mostra MS a frente de Estados como Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e, o vizinho, Mato Grosso.









Com objetivo de alcançar entendimento mais profundo das 27 unidades da federação, o Ranking de Competitividade dos Estados, seleciona 68 indicadores, distribuídos em 10 pilares considerados fundamentais para a competitividade e melhoria da gestão pública: Infraestrutura, Sustentabilidade Social, Segurança Pública, Educação, Solidez Fiscal, Eficiência da Máquina Pública, Capital Humano, Sustentabilidade Ambiental, Potencial de Mercado e Inovação.









Joilson Francelino, Subcom