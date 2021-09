Lotofácil da Independência: 57 apostas acertam 15 dezenas e dividem mais de R$ 150 milhões

O concurso da Lotofácil da Independência foi realizado neste sábado (11) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. 57 apostas de 15 estados e o DF vão dividir o prêmio recorde de mais de R$ 150 milhões - o maior da história dessa modalidade de loteria. Cabe a cada uma delas R$ 2.791.889,55.





As apostas com 15 acertos foram registradas no DF (1) e nos seguintes estados: SP (18), PR (5), SC (5), BA (3), GO (3), MG (2), PA (2), RJ (2), CE (1), ES (1), MA (1), MS (1), MT (1), PE (1), SE (1), além de 9 apostas no Canal Eletrônico.





Demais prêmios:

14 acertos: 10.288 apostas ganhadoras, R$ 1.124,02

13 acertos: 292.658 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos: 3.577.748 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos: 18.451.178 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Esta é a 10ª edição do concurso especial, que oferece o maior prêmio da história da modalidade, estimado em R$ 150 milhões.





Veja as dezenas sorteadas no concurso 2.320: 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 12 - 13 -15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.





De acordo com a Caixa, o maior prêmio até então tinha sido de R$ 124,9 milhões, em 2020. Foram 50 apostas vencedoras no ano passado, em 17 estados diferentes.





Na Lotofácil, a aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis.





Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, e ainda aos sábados, sempre às 20h.





Por G1