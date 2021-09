Lidio Lopes comemora solicitação atendida das obras de asfalto em Eldorado e Porto Morumbi

Lidio Lopes participou nesta quarta-feira, juntamente com o governador Reinaldo Azambuja, da lançamento da obra de asfalto entre o município de Eldorado e o Distrito de Porto Morumbi. O novo asfalto é resultado de várias solicitações feitas pelo deputado através de indicações ao longo dos anos como parlamentar e terá como objetivo melhorar o escoamento da produção e contribuir com o turismo local.







A obra terá custo de R$ 28 milhões e a pavimentação asfáltica da MS 295 será feita em trecho de 19 quilômetros ligando a área urbana de Eldorado ao Distrito do Morumbi, e também receberá drenagem, implantação de bueiros e pontes de concreto. A obra terá custo de R$ 28 milhões e a pavimentação asfáltica da MS 295 será feita em trecho de 19 quilômetros ligando a área urbana de Eldorado ao Distrito do Morumbi, e também receberá drenagem, implantação de bueiros e pontes de concreto.





"É muito gratificante participar desse momento e ver uma solicitação do nosso mandato como deputado sendo atendida, dando início a essa tão sonhada rodovia. São quase 20 quilômetros e uma realização para os moradores de Porto Morumbi, e com isso ganha não somente o turismo, mas também todo o setor produtivo”, destaca Lidio Lopes.





Continuando sua agenda no município, Lidio Lopes também entregou a obra de pavimentação e drenagem do bairro Manoel Farias, visitou a obra de perfuração de um poço feito pela Sanesul para garantir o abastecimento de água da região central do município, entregou cestas a famílias beneficiárias do Programa Segurança Alimentar, assinou protocolo para regularização fundiário do Distrito de Porto Morumbi e o asfaltamento das ruas Campo Grande, Marechal Rondon, Iguatemi, Tancredo Neves e Irmã Estela.