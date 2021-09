Jovem de 22 anos é executada a tiros e namorado fica ferido em Campo Grande

À pé, homem se aproximou do carro e fez disparos conta o casal

Foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira (1º), no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande, Bruna Moraes Aquino de 22 anos. Ela estava na companhia do namorado quando o carro em que estavam foi alvejado por tiros.





O homem contou aos policiais que estava em seu carro nas proximidades do macroanel rodoviário, no Itamaracá, em uma rua de chão, quando um desconhecido chegou a pé, com um capacete nas mãos e armado. O autor realizou vários disparos contra o veículo, um total de 3 a 4 tiros, acertando ele de raspão no braço, mas atingindo Bruna por duas vezes no pescoço. O crime aconteceu por volta das 22 horas desta quarta.





Em seguida, quando viu que a namorada sangrava demais, correu para tentar socorrê-la, levando-a para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário. Chegando ao local, os médicos tentaram a reanimação, mas Bruna já estava morta. Na lataria do carro havia várias manchas de sangue.





Briga em boate





Aos policiais, o namorado contou que nos dias 29 e 30 de agosto foram até uma casa noturna, na Avenida Presidente Ernesto Geisel, onde um homem passou a mexer com Bruna e ele teria chamado o rapaz de 'inconveniente'. Ao saírem do local, percebeu que foram seguidos por duas pessoas em uma motocicleta e que tiros foram disparados contra o carro, acertando Bruna de raspão no pescoço, mas a jovem não quis registrar boletim de ocorrência.





O namorado ainda contou que momentos antes dos disparos, na noite desta quarta (1º), que mataram Bruna, ela teria recebido uma mensagem em seu celular de uma pessoa identificada como ‘Kaique’. O aparelho foi apreendido para ser periciado. O homem chegou a levar os policiais até o local onde o crime aconteceu, mas nenhuma testemunha foi localizada por se tratar de um lugar ermo. No carro foram encontrados projéteis na forração da porta e o volante. O veículo foi encaminhado para a 4º delegacia de polícia para ser periciado.





