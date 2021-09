Inscrições de quatro concursos com salário de até R$ 6 mil terminam neste mês em MS

Em três deles, as inscrições podem ser realizadas pela internet









Ao menos quatro concursos com vagas para Mato Grosso do Sul terão suas inscrições encerradas ainda neste mês de setembro. As vagas são para variados cargos e órgãos, com salários que chegam até R$ 6 mil.





No dia 9 de setembro será finalizado o prazo de inscrições para o processo seletivo realizado pelo CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) da 1º Região.





São 31 vagas para contratação imediata, além de formar cadastro reserva em outras 364 vagas. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior, com salários de que vão de R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00.





O CRT 1ª Região abrange os estados do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins.





No dia 13 de setembro chega ao fim as inscrições para o concurso do CRTR (Conselho Regional de Técnicos em Radiologia) 12ª Região. São 30 vagas, sendo uma oportunidade efetiva e 29 de cadastro reserva.





As oportunidades serão distribuídas entre as cidades de Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT). A vaga direta é para atuar em Campo Grande. O salário é de R$ 2.256,28.





No dia 14 de setembro se encerra as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Caracol para atuar como Motorista de Transporte Escolar, a fim de atuar na área rural.





Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 969,65. Para ser contratado é necessário possuir mais de 21 anos e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria D.





Os interessados podem se inscrever de forma presencial no período de 8 a 14 de setembro de 2021, no setor de recursos humanos da sede da Prefeitura, situada na Avenida Libindo Ferreira Leite, nº 251, Centro. O atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h.





No dia 19 de setembro se encerra o período de inscrições do concurso para atuar no CAU – MS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul). As vagas são para Arquiteto e Urbanista (1); Advogado; Analista de Comunicação; Contador; Profissional de Suporte Técnico (4).





Quando contratados, os profissionais serão beneficiados com salários nos valores de R$ 1.814,72 a R$ 6.600,00, acrescido de R$ 410,00 de auxílio-alimentação, e a jornada de trabalho para o exercício de suas funções será de 30 horas semanais.