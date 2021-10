Hospital Cassems de Campo Grande realiza I Simpósio de Cuidados com a Pele

Simpósio reúne profissionais da saúde para debater os cuidados com a pele no Hospital Cassems Campo Grande

O Hospital Cassems de Campo Grande realizará, no dia 07 de outubro, das 8h às 17h, o I Simpósio de Cuidados com a Pele. Realizado pelo Comitê de Cuidados com a Pele, o simpósio feito especialmente para os colaboradores tem como estratégia a troca de informações entre profissionais na prevenção e recuperação de lesões, bem como sua identificação precoce, além de estudar a prevenção e compreensão dos processos a serem seguidos.





O Comitê de cuidados com a pele do Hospital Cassems de Campo Grande atua na prevenção de lesões por meio da orientação diária aos pacientes, acompanhantes e equipe multiprofissional que acompanha o paciente, como também a recuperação de lesões ocasionadas externamente.





Com o encontro, a Cassems busca aprimorar o desenvolvimento da equipe multidisciplinar que atua na unidade hospitalar, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de Enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas e profissionais administrativos. Também, haverá capacitação oferecida em modalidade virtual para colaboradores do interior do estado.





O diretor clínico do Hospital Cassems Campo Grande, Matheus Bonilha, salienta que a segurança do paciente é um dos pilares da assistência hospitalar. “A Comissão de Cuidados com a Pele, em conjunto com o Núcleo de Segurança do Paciente, é responsável pela prevenção, detecção e tratamento das lesões por pressão em nosso pacientes. Também, tratamos como a sua efetividade pode ser observada atualmente pelo impacto positivo na instituição”.





Confiram os temas do I Simpósio de Cuidados com a Pele da Cassems:





Entendendo os indicadores do Comitê de Cuidados com a Pele





Marcos Bonilha – Diretor Clínico do Hospital Cassems Campo Grande





Alessandro Depieri – Diretor Administrativo do Hospital Cassems Campo Grande





Priscilla Alexandrino – Diretora Técnica do Hospital Cassems Campo Grande





Acreditação Closer to Zero e Eventos adversos relacionados às lesões de pele





Alexia Costa – Enfermeira no Hospital Cassems Campo Grande





Linha de Cuidados das lesões de Pele na rede Cassems





Maria Auxiliadora Budib – Diretora de Assistência à Saúde da Cassems





O papel da equipe de enfermagem nos cuidados com a pele e SAE na prevenção e na terapêutica das úlceras





Fábio Doneida – Coordenador de Enfermagem do Hospital Cassems Campo Grande





Metodologia do comitê de cuidados com a pele do HCCG e Gerenciamento de Risco





Rosemary Santana – Enfermeira do Hospital Cassems Campo Grande





Definição e avaliação das lesões, fluxo dos pareceres e utilização de materiais de alto custo





Fernanda Cesznek – Enfermeira do Hospital Cassems Campo Grande





Como iniciamos o nosso Comitê de Cuidados com a Pele e como evoluímos nos últimos 5 anos





Claudia Lima – Enfermeira do Hospital Cassems Campo Grande





Importância da Equipe Multidisciplinar na assistência aos pacientes com lesões complexas e quando são necessárias intervenções cirúrgicas





Márcio Eduardo – Médico no Hospital Cassems Campo Grande





Cuidados no pós-operatório e Demarcação Cirúrgica





Edivânia Anacleto – Enfermeira do Hospital Cassems Campo Grande





O papel da nutrição na reabilitação das lesões de pele





Ângela Conceição – Nutricionista do Hospital Cassems Campo Grande





Definição das ostomias, escolha das coberturas e abordagem das lesões e o que esperar do futuro na terapêutica das úlceras





Cristiane Osti – Estoma terapeuta do Hospital Cassems Campo Grande





Material de Alto Custo Padronizado no HCCG e que vamos implementar no futuro





Juliana Corrente – Enfermeira do Hospital Cassems Campo Grande.





Fonte: ASSECOM