Hóspede é encontrado morto dentro de quarto de hotel em Campo Grande

Polícia apreendeu um celular para ser periciado

Foi encontrado morto dentro do quarto de um hotel, em Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, Leonardo Vieira Tofolli, de 24 anos. Ele estava hospedado no estabelecimento desde o dia 22 deste mês.





A polícia foi acionada por volta das 22h20 desta quarta-feira, quando Leonardo foi encontrado morto por colegas no quarto. A vítima era moradora da cidade de Ponta Porã e segundo informações fazia tratamento contra a dependência química em uma clínica, em São Paulo.





Junto de Leonardo no hotel estavam dois funcionários da clínica, que informaram terem vindo com ele para evitar que a vítima tivesse recaídas. A princípio não foram encontradas marcas de violência no corpo. Um celular iPhone foi apreendido para ser periciado. O caso foi registrado como morte a esclarecer.





Fonte: MIDIAMAX

Por: Thatiana Melo