HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (25)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o sábado para compras e decisões de investimentos. Assuntos financeiros continuarão em destaque. Novo empreendimento poderá nascer de uma conversa despretensiosa com amizades e fazer seus olhos brilharem. Tome iniciativas nos relacionamentos e descubra novidades. Bom momento para iniciar parcerias e também para começar nova fase no amor.





Touro - 21/04 a 2/05





Assuma mais independência no amor e dê valor às amizades. Vida social e rotina ficarão mais gostosas. Aceite um convite especial e inicie uma atividade. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se presentear com algum mimo, cuidar da beleza, da imagem, e curtir prazeres gastronômicos. Pequenas gentilezas farão diferença nas relações. Conquistas no trabalho!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aproveite o dia para descansar, dormir e dar atenção aos sonhos. A imaginação estará à solta. Bom para se envolver com atividades criativas e curtir momentos de descontração. Meditação, relaxamento e sintonia com a natureza alimentarão a alma. À noite, emoções estarão à flor da pele e garantirão clima quente no amor. Brinque mais, relaxe e confie no futuro. Paixão em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Um convite de viagem animará o clima. O sábado trará novidades de amigos e sintonia com um grupo especial. Chances para o amor estarão no pacote se o coração estiver livre. Aprofunde vínculos e compartilhe sonhos. Conversas em família darão segurança e tranquilidade para tomar as melhores decisões no trabalho e nos investimentos. Encontre respostas existenciais.





Leão - 22/07 a 22/08





Visualize o que quer para o futuro e inove a carreira. O sábado iluminará um caminho atraente na profissão que terá tudo para dar certo. Bom momento para atualizar tecnologias, estudar, trocar de celular ou planejar investimentos que facilitarão o cotidiano. Pesquise novidades e tendências. Amigos trarão informações preciosas. Hora de se renovar e dar uma virada de vida!





Virgem - 23/08 a 22/09





Embarque numa onda de energia positiva no amor e na carreira. O sábado trará otimismo e empolgação com uma viagem. Notícias de longe esquentarão o coração. Organize as finanças. Decisões de investimentos ficarão claras. Você estará a poucos passos de concretizar os sonhos e construir um futuro com mais segurança. Abrace a missão. Muito sucesso pela frente!



Libra - 23/09 a 22/10





Troque confidências com a família e planeje mudanças nos investimentos, na casa ou no lifestyle. Uma onda de energia positiva iluminará o projeto de vida e caminhos de maior realização. Determine objetivos pessoais, planos de desenvolvimento e vá à luta! Você terá mais poder de decisão e conquista com Marte em seu signo. Novos começos estarão favorecidos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversas com o par criarão um clima mágico. O sábado trará mais emoção e romantismo numa relação especial. Mesmo com diferenças e dificuldades causadas pela pandemia, você terá chance de expressar sentimentos profundos e encurtar distâncias no amor. Envolva a família numa atmosfera carinhosa durante o dia. À noite, planos de mudança ganharão força.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Pratique esporte e fortaleça a saúde. O sábado trará prazeres, do jeito que você gosta, na gastronomia, nos cuidados corporais e em conversas animadas com amigos. Atividades ao ar livre arejarão a cabeça e farão bem ao espírito. Quebre a rotina e aposte numa programação simples e divertida, com caminhadas no parque, ou trilha num lugar de natureza exuberante.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sábado alegre e divertido, principalmente se você não tiver hora marcada para nada. Faça só o que der vontade e curta os presentes da vida. Amor em nova dimensão. Fantasias gostosas e sincronicidades criarão um clima mágico nas interações de hoje. Bom para passear por lugares bonitos e inspiradores, visitar uma exposição de arte e dar chances ao acaso. Brinque mais!





Aquário - 21/01 a 19/02





Nada melhor do que dar vazão aos sonhos, aos sentimentos e estar de corpo e alma em tudo que fizer hoje. Escolhas sábias, sintonia com a espiritualidade e bom humor tornarão este sábado especial. Curta momentos felizes e divertidos. Carinho da família, conexões com amizades de longe e planos de viagem no amor animarão o clima. Dê sabor de aventura à vida!



Peixes - 20/02 a 20/03





Caminhadas e conversas gostosas durante o dia levantarão o astral. Aproveite para curtir amigos, falar de amor e pensar em coisas boas. Circule, perceba detalhes, você descobrirá dicas interessantes e novidades por onde passar. À noite, nada melhor do que ficar em casa, curtir o carinho da família, as delícias da intimidade ou nova temporada do seu seriado favorito, em paz.





Por: ROSA DI MAULO