HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (19)

Áries - 21/03 a 20/04

Clima íntimo, sintonia com os melhores sentimentos e cumplicidade no amor darão sabor ao domingo. Restaure suas forças com momentos de total relaxamento e sonhe alto. Siga a intuição se estiver em busca de novos negócios e de dinheiro extra. Você encontrará caminhos alternativos para ganhar mais e recuperar as perdas dos últimos tempos. Associações à vista!





Touro - 21/04 a 2/05





Carinho de amizades especiais e ambiente protetor alimentarão o coração neste domingo. Aprofunde relações, inicie outras e participe de grupos. Empatia com acontecimentos coletivos e conexões nas redes aumentarão seu engajamento numa causa social e assuntos de interesse público. Encontre maneiras diferentes de se expressar e de fazer diferença no mundo.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Planeje o futuro e as mudanças que deseja implantar na rotina e no lifestyle. O domingo será inspirador, com planos de viagem, convites de longe e entusiasmo com novos projetos. Sintonia com a família e prazeres diferentes criarão um clima gostoso. Curta momentos alegres e restauradores. Criatividade e animação não faltarão. Anote ideias. Poder de conquista em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Lindo momento para curtir a natureza, aumentar a sintonia com espiritualidade e construir relações de confiança. Alimente o coração com emoções positivas e atraia o amor. Clima divertido, conversas interessantes e abertura a novas experiências tornarão este domingo especial. Enriqueça sua bagagem cultural e aprofunde vínculos afetivos. Novos prazeres!





Leão - 22/07 a 22/08





Sentimentos profundos envolverão a família e inspirarão mudanças no lifestyle. Bom momento para elevar padrões de conforto e segurança. Amplie o diálogo e o entendimento com irmãos, amizades e pessoas próximas. Conversas esclarecedoras darão segurança e estabilizarão relacionamentos importantes em sua vida. Soluções práticas facilitarão a rotina de trabalho.





Virgem - 23/08 a 22/09





Perspectivas positivas na área financeira animarão o clima. Planeje o orçamento e faça bons negócios. O domingo favorecerá o amor. Palavras carinhosas e assuntos instigantes esquentarão o clima numa relação especial. Se estiver só, novo envolvimento acontecerá numa situação casual ou conversas nas redes. Deixe o coração falar mais alto. Emoções fortes hoje!



Libra - 23/09 a 22/10





Aproveite o domingo para cuidar da saúde, da beleza, do corpo e do seu equilíbrio. Compras de itens de necessidade ou presentes e decisões de investimentos serão favoráveis no período da manhã. Orçamento curto neste momento não permitirá extravagâncias. Descubra sabores diferentes de uma culinária exótica. O prazer estará nas pequenas coisas e nos detalhes sutis.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Sentimentos generosos, empatia nas interações de hoje e sintonia no amor anunciam um domingo de muita emoção, carinho e intensidade nos relacionamentos. Bom para aproximar os filhos, ou se apaixonar novamente, se estiver só. Assuntos do coração estarão em destaque. Planos familiares aumentarão responsabilidades. Siga a intuição e realize um velho sonho.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Domingo gostoso para curtir a família, o sossego do lar, ou relaxar num lugar bonito e contemplar a natureza. Os sonhos estarão em destaque. Se quer mudar a rotina radicalmente, comece por implantar novos hábitos. Clima carinhoso nas relações próximas darão sensação de proteção. Discuta planos com uma amizade. Você receberá bons apoios num novo ambiente.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Palavras carinhosas aproximarão uma amizade especial. Fale de amor, de sonhos, e expresse os sentimentos com mais emoção. O domingo também trará proximidade com irmãos e notícias da família ou de alguém do passado. Fase de oportunidades financeiras. Você poderá dar um passo maior na carreira e aumentar o patrimônio. Desenhe metas mais altas e invista no seu futuro.





Aquário - 21/01 a 19/02





Faça contas e desfaça confusões no orçamento. O domingo favorecerá investimentos na casa, negócio imobiliário e reestruturações de vida. Planos para o futuro e decisões de viagem envolverão o amor numa atmosfera mágica. A fase trará mudanças no lifestyle e maior satisfação pessoal. Explore prazeres diferentes e pratique nova filosofia. Aventuras pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Embarque num clima romântico e intensifique o amor. O domingo anuncia momentos mágicos e encantadores numa viagem a dois ou numa conexão com alguém especial de longe. Aumente a sintonia com seus melhores sentimentos e atraia coisas boas. Bom para descobrir novidades estimulantes e movimentar a vida com novos projetos. Encontre respostas existenciais e íntimas.





Por: ROSA DI MAULO