HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (12)

Áries - 21/03 a 20/04

Cenário positivo para viagens, conexões com pessoas de outras localidades e estudos. Novas oportunidades despontarão no horizonte. Supere perdas e embarque em novas experiências. Você poderá iniciar um empreendimento ambicioso e voar mais alto no trabalho e na vida pessoal. Novas amizades abrirão portas e aumentarão as chances para o amor. Fé em alta!





Touro - 21/04 a 2/05





Confie na sorte e assuma seu poder. O domingo revelará sonhos e ambições. Bom para desenvolver ideias, criar projetos e apostar nos planos de expansão. Clima íntimo, privacidade e troca de confidências intensificarão o amor. Se estiver só, novos relacionamentos chegarão naturalmente. Brilhe, brinque mais, encante e ganhe reputação. Mudanças virão para melhor!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Clima carinhoso no amor e nas interações de hoje darão sabor ao domingo. Adie compromissos chatos e curta momentos agradáveis e divertidos na companhia de quem você ama. Areje a cabeça. Planeje uma viagem a dois com antecedência. O cotidiano ficará mais agradável se você não abrir mão do que gosta e estabelecer limites claros nas relações de trabalho.



Câncer - 21/06 a 21/07





Sonhos com uma viagem manterão o astral em alta. Novo relacionamento ganhará intimidade aos poucos. Troque mensagens divertidas e instigantes. Se o coração estiver livre, o domingo trará chances para o amor. Bom momento para aprofundar relações, fortalecer vínculos de amizade e alimentar a alma com novas esperanças. Algo maior se desenhará para o futuro!





Leão - 22/07 a 22/08





Lindo momento para fortalecer o núcleo familiar e investir em mais conforto e segurança para o futuro. Bom momento para fazer compras para a casa, planejar o orçamento e a agenda da semana. Trabalho com bons resultados garantirá estabilidade financeira e mais tranquilidade. Resolva antigas pendências. Fase de resgates do passado e de bases afetivas mais sólidas.





Virgem - 23/08 a 22/09





Dedique o domingo à família, ao seu conforto e bem-estar. Se bater saudade de alguém especial, envie mensagem. Palavras motivadoras e o carinho de pessoas queridas criarão uma atmosfera protetora e darão força para você encarar novos desafios. Fase de conquistas pessoais importantes. Responsabilidades com a saúde e missão profissional aumentarão.



Libra - 23/09 a 22/10





Conversas animadas e planos de viagem e estudos manterão o astral em alta neste domingo (12/09). Aproxime irmãos, descubra novidades e una a família. Preocupações financeiras cobrarão atenção aos investimentos e planejamento do futuro. Determine objetivos e metas. Hora de por a vida em ordem e construir bases materiais e afetivas mais firmes. Cultive a serenidade.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com Vênus em seu signo, novos relacionamentos chegarão naturalmente, atraídos por seu magnetismo, beleza e poder. Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo (12/09). Evite impulsos consumistas e gastos desnecessários. A saúde cobrará descanso mental. Diminua o estresse com meditação, cuidados corporais e momentos de relaxamento. Surpresas no amor!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite o domingo para se cuidar com carinho, visualizar os sonhos e focar nas suas coisas. Talvez precise de espaço para pensar no futuro e no projeto de vida. Evite conversas cansativas e discussões que não levam a nada. Bom mesmo será dar asas à imaginação, praticar esporte ou acabar de ler um livro. Sucesso profissional e financeiro. Inove no trabalho e siga confiante.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





O domingo será preguiçoso. Durma mais, curta momentos carinhosos com a família, relaxe e cuide da saúde. Escolhas sábias garantirão segurança e tranquilidade para o futuro. Adie compromissos sociais e decisões financeiras. Não será hora de aumentar despesas. Investimentos terão que ser analisados com calma. Amplie opções. Novidades virão de longe.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproveite o domingo para por a conversa em dia com amigos, discutir assuntos de interesse coletivo e ficar por dentro das novidades. A vida social ficará mais gostosa, com novas amizades e trocas estimulantes. Amplie a presença nas redes e circule por grupos diferentes. Decisões sobre o projeto de vida e planos de longo prazo em andamento. A fase favorecerá mudanças.



Peixes - 20/02 a 20/03





Perspectivas positivas nos negócios e na carreira definirão novos planos para o futuro. Aproveite o domingo para visualizar caminhos de maior realização profissional e financeira. Inseguranças poderão vir à tona no amor. Não crie desconfianças fantasiosas. Aprofunde o diálogo e esclareça dúvidas com leveza. Hora de cuidar da reputação e investir na imagem. Inicie amizades!





Por: ROSA DI MAULO