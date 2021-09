HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (5)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite o domingo para caminhar, treinar ou praticar esporte e manter o corpo desperto. A próxima semana será agitada no trabalho. Fortaleça a vitalidade e a saúde com atividades ao ar livre. Alegria, bom humor e criatividade não faltarão hoje. Brinque mais e curta momentos carinhosos com os filhos, ou em ótima companhia. Mudança de planos no amor. Vá mais fundo.





Touro - 21/04 a 2/05





Passe o domingo em família. Nada melhor do que ficar em casa, dar asas à imaginação, brincar e criar um clima carinhoso e acolhedor ao seu redor. Novos projetos trarão empolgação. Planeje a agenda da semana com tempo livre para fazer suas coisas. Viagem favorecerá o amor. Curta seus momentos de liberdade e deixe a vida fluir naturalmente. Fase de sucesso nos negócios.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Alto astral, prazeres diferentes e animação darão sabor ao domingo. Curta momentos deliciosos com o par, ou a família e alimente a alma junto à natureza. Cuidar das pessoas queridas, das plantas ou do seu pet encherá o coração de ternura. Você terá vontade de arrumar a casa e espalhar beleza à sua volta. Fique de bem com a vida e fortaleça as bases afetivas. Amor em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Encanto e magia estarão presentes neste domingo. Aprofunde relações, troque mensagens com amigos e tome inciativas nos relacionamentos. As comunicações continuarão abertas, espere por novidades atraentes, dicas preciosas e aprendizado. Assuntos financeiros estarão em destaque. Aproveite uma promoção, compre itens de necessidade e faça planos com a família.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproxime irmãos e amigos com palavras doces e carinhosas. O domingo será de muitas emoções, novidades estimulantes e perspectivas positivas para o futuro. Dê atenção aos relacionamentos, faça novas amizades e amplie sua rede. Cuidar da saúde e do corpo continuará em primeiro lugar na lista de prioridades. Cumpra a rotina de exercícios físicos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Ceda à preguiça, durma mais, descanse e curta um domingo sossegado. Bom para se dedicar a atividades criativas, cuidar das plantas, contemplar a natureza e relaxar. Recarregue as baterias, alimente a alma com sentimentos positivos e confiança no futuro. A próxima semana trará surpresas, novidades e boas notícias de longe. Respire novos ares, hoje. Valerá se mimar.



Libra - 23/09 a 22/10





Trocas carinhosas com amizades e interações agradáveis motivarão novos planos. Objetivos pessoais ficarão melhor definidos e poderão incluir um roteiro especial de viagem e programas culturais. Aproveite o domingo para se inserir num grupo, marcar presença nas redes e intensificar a vida social. Novos looks e cuidados de beleza jogarão a autoestima para cima.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Expectativas no amor e na carreira poderão se cumprir. Você estará muito perto de realizar um sonho e estabilizar a vida. Enquanto espera por respostas e oportunidades, o melhor a fazer será procurar amigos, agitar a vida social e também curtir momentos gostosos com a família. Visualize o futuro que deseja e discuta questões coletivas com seu grupo. Expectativas no amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Defenda causas que considera justas. O domingo trará envolvimento com questões coletivas e soma de forças com amigos. Encontro encantador numa viagem, ou conexão com alguém especial de longe, ampliará horizontes. Novo empreendimento decidirá o futuro. Fase de abertura de caminhos e de luta por melhores condições de vida. Sucesso pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Clima íntimo e privacidade ajudarão nas decisões de investimentos. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase. Troque confidências com o par e planeje o futuro a dois. Você poderá receber uma proposta atraente de negócio e mudar o projeto de vida. Conexões com estrangeiros ou pessoas de outra cidade apressarão decisões. Ganhe prestígio e relevância.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aproxime quem anda distante, fale com alguém de outra localidade e construa relações de confiança. O domingo será encantador no amor. Bom momento para planejar mudanças ou curtir uma viagem e intensificar a vida íntima. Se estiver só, cheiro de romance no ar! Alegre o coração com trocas carinhosas. Use o poder de influência para o bem de todos e amplie discussões.



Peixes - 20/02 a 20/03





O prazer estará nas coisas simples da convivência íntima. Aproveite o domingo para curtir momentos de privacidade com o par e decidir detalhes de um projeto em comum. Conversas em família darão tranquilidade. O orçamento ainda estará apertado. Se planejar direitinho, será possível concretizar novos planos em breve. Bom momento também para aprofundar amizades.





Por: ROSA DI MAULO