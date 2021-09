HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Respeito e delicadeza virão em primeiro lugar no amor. Amplie o diálogo e o entendimento. Se não houver acordo, a fila poderá andar! O que também incluirá os relacionamentos de trabalho. A meta do dia será se cercar de bons apoios e focar na qualidade das relações. Aprenda com novas referências. Existem chances de um encontro especial. Os caminhos do coração estarão abertos!





Touro - 21/04 a 2/05





Foque nas soluções práticas. O dia será bastante produtivo no trabalho. Você poderá firmar bons contratos e obter ótimos resultados em negociações financeiras, reuniões e apresentação de ideias. Aprove um orçamento, harmonize a relação com parceiros e ganhe prestígio na carreira. Valerá também cuidar do corpo com hábitos saudáveis, tratamento estético e treino. Sucesso!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Aposte na sua criatividade e brilhe! O dia trará soluções originais e momentos deliciosos no amor. Bom para intensificar a relação íntima com prazeres diferentes, confiança mútua e dar sabor de aventura à vida com um projeto em comum. Assuntos de família ou de casa serão resolvidos com maior facilidade. Finalize processos do passado e alargue os horizontes!



Câncer - 21/06 a 21/07





Conversas em família definirão planos e darão segurança. Jogue a autoestima para cima e amplie relações. O dia trará fortalecimento interior e bom desempenho nas reuniões de trabalho, estudos, pesquisas e contatos. Troca de mensagens com amigos enriquecerão seus projetos. Renove conceitos e atualize ferramentas tecnológicas. Esta é uma fase de transformações no amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Transações comerciais e acerto de documentos ganharão impulso. Dia favorável nas comunicações, nos contatos e nas negociações comerciais. Irmãos e amizades trarão novidades atraentes. Conquista financeira no trabalho, portanto fique de olho nas oportunidades. As conexões de hoje abrirão portas para o futuro. Aposte num projeto inovador. Novas relações à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Resolva assuntos financeiros. Negociações e acordos terão andamento positivo. Bom também para planejar investimentos, organizar as contas e equilibrar o orçamento. Compras poderão ser irresistíveis hoje. Cuidados de beleza, tratamentos estéticos e novos looks jogarão a autoestima para cima. Realize seus desejos com coragem e atitude. Brilhe e comece novo ciclo de vida!



Libra - 23/09 a 22/10





Com vários planetas em seu signo, empatia, brilhantismo e poder de atração não faltarão. Aproveite para determinar objetivos pessoais. Espere por boas notícias de longe. Uma viagem especial poderá se tornar viável. Bom momento para investir no seu desenvolvimento. Finalize um longo ciclo. Novidades atraentes despontarão no horizonte. Conquiste novos espaços!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Dia sujeito a distrações e devaneios. Aproveite para soltar a imaginação e enriquecer atividades criativas. Na dúvida, siga a intuição, que estará mais aguçada nesta fase. Harmonia com a família e ambiente protetor darão tranquilidade. A saúde cobrará atenção. Evite correrias e desgastes. Bom mesmo será diminuir atividades e aumentar a sintonia com a força interior. Areje a cabeça!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Harmonia com a equipe, vida social gostosa e entendimento com o par colorirão o dia. Bom momento para ampliar amizades nas redes e intensificar atividades de grupo. Novidades de trabalho apontarão caminhos para o futuro. Coloque a conversa em dia com amigos e some forças numa causa social relevante. Pense coletivamente e contribua com o bem de todos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ótimo momento para se projetar na carreira, determinar metas futuras e firmar alianças. Uma proposta de associação ampliará perspectivas. Negócios estarão aquecidos. Espere por crescimento financeiro e aumento de patrimônio nesta fase. Viagem favorecerá o amor e abrirá portas para o futuro. Hora de repensar a vida e criar novos projetos. Conquiste um benefício.





Aquário - 21/01 a 19/02





Lindo momento no amor. Aumente a confiança numa relação especial e expanda o projeto de vida. Otimismo, entusiasmo e prazer estarão de volta. Afaste a negatividade com práticas espirituais e mudanças no lifestyle. Hora de elevar seus padrões e encerrar velhas angústias. A sorte andará ao seu lado. Conexão com alguém de longe falará ao coração. Mudanças à vista!



Peixes - 20/02 a 20/03





Conversas íntimas aumentarão a cumplicidade numa relação especial. Conte também com novas amizades em outro ambiente e uma oportunidade inesperada no trabalho. O foco nos relacionamentos abrirá portas para o futuro. Contatos poderosos trarão chances de novas parcerias. Planeje detalhes de um projeto da casa ou da vida familiar. Amor com mais atitude.





Por: ROSA DI MAULO