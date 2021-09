HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04

Encerre o passado e comece fase nova no amor. Troca de confidências e clima carinhoso aprofundarão um vínculo especial em sua vida. Encare conversas delicadas e desfaça mal-entendidos. Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre escolha de parceiros e planos futuros. Bom momento para firmar amizades e renovar o ambiente social. Imprima energias positivas na casa.





Touro - 21/04 a 2/05





Cheque e-mails e informações. Com Mercúrio retrógrado, comunicações de trabalho cobrarão atenção dobrada e análise de detalhes. Não perca oportunidades por atrasar respostas. Aproveite o início de um projeto para repensar contratos e planejar o futuro profissional. Palavras carinhosas criarão clima mágico na relação íntima. Empatia com amizades. Amor em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Acertos e acordos financeiros darão tranquilidade. Planeje compras e encontre oportunidades atraentes. Negócios estarão aquecidos hoje. Você poderá receber proposta de trabalho ou impulsionar a carreira com novos projetos. Decida uma viagem e descubra prazeres diferentes. Mercúrio retrógrado trará reflexões profundas sobre o estilo de vida e o amor. Mudanças à vista!



Câncer - 21/06 a 21/07





Lindo momento para atrair o amor, realizar sonhos e aprofundar vínculos afetivos importantes em sua vida. Conversas esclarecedoras com a família darão tranquilidade. Firme acordos, organize a casa e invista em mais conforto e segurança. Convite de viagem ou notícias de longe esquentarão o coração. Dê asas à imaginação. A vida ficará mais gostosa em boa companhia.





Leão - 22/07 a 22/08





Intuição forte e sintonia com a espiritualidade inspirarão novos planos. Quebre a rotina, converse com amigos e fique por dentro das novidades. O dia será mais produtivo em atividades criativas. Saúde frágil cobrará espaços de relaxamento e hábitos disciplinados. Aproveite o movimento retrógrado de Mercúrio para rever contratos e acertar a documentação. Harmonia familiar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Planeje investimentos com calma. Mercúrio retrógrado cobrará atenção nas contas, contratos e custos. Talvez precise repensar ou alongar prazos de um novo empreendimento. Conversas carinhosas e acolhedoras fortalecerão uma amizade especial. Conte com harmonia nos relacionamentos e interações de hoje. Novas conexões de trabalho. Amor em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Espere por bons resultados financeiros e sucesso no trabalho. O dia favorecerá acordos e investimentos. Fique de olho nas oportunidades de evolução da carreira. Com Mercúrio retrógrado em seu signo, objetivos e metas passarão por revisões. Conte com sorte e também com um olhar mais atento nas relações e escolhas. Brilho, vitalidade e atitude não faltarão!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Expectativas no amor poderão se cumprir. Aposte numa viagem a dois e aumente a confiança numa relação especial. Boas notícias de longe animarão o clima. Lindo momento para realizar sonhos e encerrar um longo ciclo em sintonia com a espiritualidade e sua força interior. Bases afetivas mais firmes na vida familiar e relacionamentos próximos darão segurança.





Sagitário - 22/11 a 21/12





O dia trará desapegos e reflexões sobre o papel social, valores e estilo de vida. Cultive a serenidade para tomar as melhores decisões. Bom momento para planejar mudanças e realizar sonhos. Trocas de confidências com a família e o par reforçarão a cumplicidade e a união. Talvez se afaste de um grupo e ingresse em outro. Novas amizades pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Plano de carreira, metas profissionais e projeto de vida passarão por análises minuciosas com Mercúrio retrógrado. Hora de apostar num futuro melhor e dar chances a um novo empreendimento. O amor contará pontos nas escolhas e decisões. Deixe o coração falar mais alto. Fortes emoções na relação íntima. Carinho e empatia marcarão as interações de hoje.





Aquário - 21/01 a 19/02





Visibilidade, prestígio e harmonia nos relacionamentos manterão o astral em alta. O dia trará oportunidade de crescimento profissional e financeiro. Espere por boas notícias e propostas atraentes. Bom momento para se expor, conquistar novos espaços e ganhar reputação. Viagens favorecerão o amor. Planeje com antecedência e explore prazeres diferentes. Mude filosofias.



Peixes - 20/02 a 20/03





Respostas existenciais e íntimas apontarão novos rumos. Ótimo momento para intensificar o amor, aumentar a confiança na relação e afastar o ciúme. Encare conversas delicadas com o par e quebre a monotonia com propostas criativas. Amizades em outro grupo social abrirão portas na carreira. Mudança de ambiente, na equipe ou no lifestyle em andamento. Poder pessoal em alta!





Por: ROSA DI MAULO