HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (28)

Áries - 21/03 a 20/04

Superar o passado e começar de novo de outro jeito será um ato de coragem. Jogue a autoestima para cima e entre com tudo numa nova fase no amor ou sociedade de trabalho. Mudança no papel profissional revelará suas habilidades e poder. A responsabilidade social aumentará. Você poderá se envolver com causas humanitárias e de interesse público.





Touro - 21/04 a 2/05





Inicie um trabalho, conquiste clientes ou ganhe a simpatia do chefe, mestres e autoridades. As comunicações estarão abertas. Aproveite para esclarecer dúvidas de um projeto, tratamento, ou de um contrato profissional. Você terá ótimo desempenho, hoje. Supere desafios com ações diplomáticas, empatia e elegância. Mercúrio retrógrado causará atrasos. Vença burocracias.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Faça contas e malabarismos para resolver assuntos financeiros e encaixar as demandas no orçamento. Criatividade e soluções originais não faltarão. Ajuste planos de viagem ou custos de um novo projeto. Evite idealizar demais a equipe ou parcerias de trabalho. Expectativas poderão não se cumprir rapidamente. Com paciência e perseverança, você chegará onde quer.



Câncer - 21/06 a 21/07





Visualize os sonhos e aposte no bom senso para tomar as melhores decisões e viabilizar as mudanças desejadas no lifestyle. Conversas em família darão tranquilidade. Firme suas bases afetivas e conte com bom suporte para vencer os desafios no trabalho e nos relacionamentos. Viagem a dois será tudo de bom no amor. Surpresa gostosa esquentará o coração, hoje.





Leão - 22/07 a 22/08





Palavras carinhosas de uma amizade farão diferença no seu dia. Afaste pensamentos negativos com conversas leves e informações mais precisas sobre um assunto de saúde ou de trabalho. Mercúrio retrógrado poderá dificultar deslocamentos, contratos e acertos de documentação. Em compensação, você poderá eliminar antigas pendências e encerrar processos do passado.





Virgem - 23/08 a 22/09





Repense investimentos. Você poderá renegociar um contrato financeiro, enxugar despesas e diminuir custos nesta fase, com Mercúrio retrógrado, seu planeta regente, na área do dinheiro. Ajustes no orçamento darão mais tranquilidade. Talvez você precise adiar um projeto pessoal e dar prioridade a outros planos. Vença barreiras no amor. Alguém especial despertará fantasias.



Libra - 23/09 a 22/10





Planeje o futuro com calma. Mercúrio retrógrado em seu signo trará reflexões e análises minuciosas dos investimentos, carreira e caminhos a seguir. Rendimentos poderão aumentar em breve no trabalho e nos negócios. Espere por oportunidades e recuperação das perdas dos últimos tempos. Boas notícias de longe darão tranquilidade. Comece novo ciclo de vida!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aumente a sintonia com a espiritualidade e a força interior. A fase será de pouca ação e de aprendizado. Notícias da família e de pessoas queridas de longe manterão o astral em alta. Encerre um ciclo e embarque em novas experiências. Transformações internas se refletirão em mudanças na imagem, nos looks e na maneira de se relacionar. Novas relações à vista!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sentimentos profundos intensificarão o amor. O dia convidará à privacidade. Troque confidências com o par, mergulhe nos sonhos, planeje mudanças e repense o papel social. Novo ambiente será enriquecedor. Bom momento para fazer amizades nas redes e explorar uma cultura diferente. Aprenda outro idioma. A saúde pedirá atenção. Diminua o estresse e mude hábitos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Imprima mais emoção no amor. Carinho e romantismo darão sabor ao dia. Planos para o futuro e metas profissionais serão repensados, com Mercúrio retrógrado. Reflita sobre investimentos e possíveis rumos. Novo empreendimento ganhará força. Projeto de vida e ambiente social mudarão nesta fase. Novas decisões e escolhas trarão estabilidade financeira e rotina mais leve.





Aquário - 21/01 a 19/02





O foco no trabalho trará recompensas. Conexões de prestígio, convites e perspectivas positivas na área financeira animarão o clima. Espere por ótimos resultados e maior poder de influência. Mercúrio retrógrado poderá causar atrasos em viagem, documentação ou nos estudos. Não adie tarefas, nem deixe coisas para a última hora. Foco e concentração otimizarão seu tempo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Amor em primeiro plano. Embarque numa paixão, ou quebre a rotina e surpreenda o par com uma proposta criativa. Mudança de atitude movimentará a vida numa direção mais atraente. Mercúrio retrógrado trará reflexões profundas sobre questões íntimas e existenciais. Encontre respostas dentro de você e aumente sua segurança. Brilhe e brinque mais. Poder em alta!





Por: ROSA DI MAULO