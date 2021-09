HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (27)

Áries - 21/03 a 20/04

Semana movimentada nos relacionamentos, comunicações e contatos. Firme parcerias, motive a equipe e descubra novidades. Fantasias e cumplicidade com o par intensificarão a vida íntima. Se estiver só, você poderá se envolver novamente e começar uma relação que terá tudo para dar certo. Transações comerciais em bom andamento. Contratos e acordos poderão atrasar.





Touro - 21/04 a 2/05





Acelere a produção e amplie comunicações de trabalho. Se não firmar um contrato hoje, a partir de amanhã poderá atrasar, com Mercúrio retrógrado. O mesmo valerá para a tabela de preços, organização cotidiana e planejamento de nova atividade. A semana trará reestruturações e expansão profissional. Foque num novo projeto e espere por conquistas na carreira. Sucesso!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Conquiste novos espaços, crie projetos e brilhe! A semana será de sucesso em tudo que fizer. Bom para se projetar, aumentar o prestígio e o poder de influência. Atrasos serão esperados, com Mercúrio retrógrado, que também inspirará reflexões importantes sobre o lifestyle e o pós-pandemia. Repense conceitos, rotinas e escolhas.



Câncer - 21/06 a 21/07





Cultive a serenidade. O que é seu estará garantido. Lindo momento para aumentar a confiança no amor e crescer espiritualmente. Acione sua força interior e planeje as mudanças que deseja na vida pessoal, na casa e nos investimentos. Harmonia com a família e apoio mútuo darão o suporte necessário para vencer os desafios profissionais e superar inseguranças. Poder em alta!





Leão - 22/07 a 22/08





As comunicações ganharão agilidade nesta semana. Assuntos de saúde e exames médicos alterarão a rotina. Pesquise informações e esclareça cismas. Conte com o suporte de amizades e dos irmãos para dar uma virada positiva de vida. Aproveite o período de Mercúrio retrógrado, que começa amanhã, para renegociar contratos insatisfatórios e eliminar antigas pendências.





Virgem - 23/08 a 22/09





Brilhe, projete a imagem profissional e espere por muito sucesso nesta semana, que já começará com notícias estimulantes, proposta de trabalho e conquista financeira. A partir de amanhã, Mercúrio retrógrado poderá complicar o orçamento. Em compensação, a fase será positiva para renegociação de salário e de contratos. Alavanque a carreira. Clima mágico no amor!



Libra - 23/09 a 22/10





Otimismo, autoconfiança e animação não faltarão nesta semana, que trará conquistas significativas, oportunidades nos negócios e investimentos. Resultados positivos no trabalho aumentarão o prestígio ou até mesmo a faixa salarial. Objetivos serão repensados, com Mercúrio retrógrado. Desenhe planos de expansão e valorize seus talentos. Comece novo ciclo de vida!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproveite este período que antecede o aniversário para fazer um balanço dos últimos tempos e expandir a consciência. Fase de autoconhecimento e de fortalecimento interior. Bom para se sintonizar com a espiritualidade, aprofundar a terapia e explorar novas dimensões do amor. Responsabilidades com a família e a saúde aumentarão nesta fase. Poder de atração em alta!





Sagitário - 22/11 a 21/12





A semana trará maior participação social, novas relações e envolvimento com questões da coletividade. Abrace uma causa, amplie discussões e faça sua parte para o bem de todos. Mercúrio retrógrado, a partir de amanhã, poderá causar mal-entendidos e até afastamento se o assunto for financeiro ou de valores incompatíveis. Escolha as parcerias. Mais emoção no amor!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Espere por uma semana produtiva e de oportunidades no trabalho. Novo projeto poderá emplacar e ampliar perspectivas na área financeira. A partir de amanhã, Mercúrio retrógrado trará reflexões sobre o futuro e metas profissionais. Você poderá voltar atrás num plano traçado anteriormente e optar por mudanças. Renegocie um contrato. Sucesso nos empreendimentos!





Aquário - 21/01 a 19/02





Cenário positivo para o futuro, otimismo e alto astral marcarão esta semana, que trará convites e oportunidades de evolução da carreira. Conte com ótimo desempenho nos estudos, provas, apresentações e conexões profissionais. Um caminho atraente despontará no horizonte. A partir de amanhã, Mercúrio retrógrado poderá alterar datas ou roteiro de viagem, ajuste planos.



Peixes - 20/02 a 20/03





A paz emocional dependerá de você. Aproveite a semana para mudar comportamentos, vencer preconceitos e aumentar a confiança numa relação especial. Ciúme poderá causar desconfortos. Aprofunde o tom das conversas íntimas e aumente a segurança. Se planejar direitinho, o projeto da casa sairá do papel em breve. Renegocie acordos e resolva assuntos de família.





Por: ROSA DI MAULO