HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (24)

Áries (21/03 - 20/04)





Negociações comerciais ou de um contrato e busca de acordos financeiros continuarão em destaque. Encerre a semana com novas perspectivas na carreira e maior participação social. Bom momento para iniciar relações, firmar parcerias e fortalecer amizades. Padrões de relação e de consumo poderão mudar. Amor em nova fase. Avalie expectativas e tome decisões.





Touro (21/04 - 20/05)





Encerre a semana com mais tempo para você e cuidados com a imagem. Com Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Proteja sua sensibilidade. Não será momento de fazer concessões nos relacionamentos. Aproveite para fazer suas coisas sem interferências alheias, cuide da beleza, renove os looks e jogue a autoestima para cima. Conquistas na carreira!









Gêmeos (21/05 - 20/06)





Relaxe, respire e encerre a semana em sintonia com a força interior e a espiritualidade. A saúde cobrará cuidados. Pegue leve no trabalho e respeite os sinais do corpo. Equilíbrio na rotina e cotidiano mais leve serão fundamentais nesta fase. Viagem, proximidade com a família e momentos de contemplação da natureza alimentarão a alma. Cenário positivo para o futuro!













Câncer (21/06 - 22/07)





Novas amizades, clima gostoso e leve na vida familiar e um convite de viagem encerrarão a semana com expectativas positivas, entendimento e harmonia nos relacionamentos. Novidades na equipe cobrarão atenção e voto de confiança. Observe, desenhe estratégias, motive os pares e colaboradores. Novos vínculos que se fortalecerão aos poucos serão estáveis e duradouros.









Leão (23/07 - 22/08)





Planeje o futuro e as mudanças que você deseja na rotina e no lifestyle. O dia trará oportunidade inesperada na carreira. Bom para lançar projeto inovador ou apostar em uma maneira diferente de divulgar o trabalho. Amplie comunicações e contatos, inicie relações e enriqueça o repertório. Conversas com irmãos e amizades trarão novidades atraentes. Marque presença nas redes.





Virgem (23/08- 22/09)





Planeje custos de um roteiro de viagem, curso ou de um novo projeto. O dia trará novidades de longe e decisões financeiras no trabalho. Você poderá aumentar o salário, conquistar um benefício ou ganhar um prêmio. Beneficie sua saúde com hábitos disciplinados, atividade física e melhor administração do tempo. Conversa sensível e instigante despertará fantasias no amor.









Libra (23/09 - 22/10)





Momento importante de conquista financeira no trabalho. Avalie investimentos e estratégias. Imprevistos serão menores que oportunidades. Encerre a semana com saldo positivo e escolhas inteligentes. Vários planetas em seu signo destacarão seu brilhantismo, sua elegância e suas habilidades de relação. Ganhe prestígio, reputação e reconhecimento. Poder em alta!









Escorpião (23/10 - 21/11)





Bom momento para atrair negócios e oportunidades. Com magnetismo, brilho e empatia nas interações, você chegará onde quer. Planos da vida íntima poderão mudar. Espere por imprevistos e também por uma surpresa gostosa. O dia trará magia e encantamento numa conexão especial. Assuntos do coração estarão em destaque. A vida íntima ficará mais gostosa.





Sagitário (22/11 - 21/12)





Deixe a vida fluir e encerre a semana com conquistas de novas amizades e rotina mais gostosa. Você estará muito perto de realizar um sonho e dar uma virada na sorte. Bom momento para ingressar num grupo estimulante, motivar a equipe e pensar coletivamente. Novidades de amigos e convites surpreenderão. Amplie interações nas redes sociais. Oportunidades à vista





Capricórnio (22/12 - 20/01)





Novas amizades balançarão o coração e ativarão sua criatividade. A semana terminará com surpresas e uma proposta inesperada. Impulsione um empreendimento e garanta um futuro atraente. Fase de decisões e conquistas. Tudo aberto para o sucesso profissional e financeiro. Comemore uma vitória e estabilize o orçamento. Amor com paixão e novidades.





Aquário (21/01 - 19/02)





Quebre a rotina da vida familiar e doméstica com uma viagem que será tudo de bom no amor. A semana terminará com mais liberdade, prestígio e independência. Hora de renovar conceitos, romper antigos padrões e jogar a autoestima para cima. Conte com propostas atraentes. Um convite especial animará o clima. Se espera por uma aprovação, a resposta virá positiva.









Peixes (20/02 - 20/03)





Palavras terão poder de emocionar, criar empatia e resolver diferenças numa relação especial. Comunicações estarão abertas. Você terá ótimo desempenho em entrevista, reunião de trabalho ou transações comerciais. Decisões de mudanças aliviarão pressões. Invista num lifestyle mais confortável. Soluções originais viabilizarão um projeto da casa. Faça bons negócios.





Por: ROSA DI MAULO