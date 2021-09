HOROSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (23)

Áries (21/03 - 20/04)





Novas relações estarão no radar. Resolva assuntos financeiros com uma amizade. O dia trará mudanças nos padrões de consumo e discussão de contrato profissional. Atividades de grupo e vida social ganharão dose maior de entusiasmo, com conversas inteligentes e gente interessante chegando com novidades. Comunicações e contatos comerciais abertos!





Touro (21/04 - 20/05)





Pequenas tensões serão compensadas com momentos dedicados ao seu prazer e cuidados pessoais. Bom período para criar projetos e impulsionar a carreira com ideias brilhantes. Fique de olho nas oportunidades, você poderá encerrar um contrato e iniciar outro com melhores perspectivas. Dê crédito aos sonhos e aproveite esta fase de maior independência e liberdade.





Gêmeos (21/05 - 20/06)





Mudanças no ambiente de trabalho ou na rotina darão mais prazer e liberdade. As decisões de hoje tornarão a vida mais leve e agradável. Se puder, programe uns dias de descanso e descontração, junto da natureza, e relaxe. Os sonhos darão dicas dos caminhos a seguir. Ligação forte com a espiritualidade renovará os sentimentos e a fé. Cuide do corpo e da saúde.









Câncer (21/06 - 22/07)





Encontre um pouco de sossego para pensar no futuro, conversar com a família e aprofundar relações. O dia trará tranquilidade para tomar as melhores decisões e criar novas estratégias de trabalho. Visualize onde quer chegar. Momento de projeção profissional e de popularidade. Dê um passo maior na carreira e brilhe! Novidades na equipe ligarão suas antenas. Sucesso!





Leão (23/07 - 22/08)





Acertar a documentação e finalizar assuntos jurídicos serão prioridades hoje. Elimine pendências e dê mais leveza à vida. As conversas de hoje esclarecerão opções e permitirão bons acordos. Aproxime amizades, irmãos, pares, e conte com uma rede forte e protetora ao seu redor. Notícias de longe inspirarão estudos e novos planos. Amplie horizontes!





Virgem (23/08- 22/09)





Novo projeto de trabalho trará motivação. Firme uma proposta e ajuste planos. Você poderá unir o útil ao agradável, assumir maior poder profissional e romper barreiras nos relacionamentos. Mergulhe fundo nos sentimentos e dê novo sentido à vida. O dia trará superação e fim de velhas angústias. Decisões financeiras serão tomadas com mais clareza e segurança.





Libra (23/09 - 22/10)





A entrada do Sol em seu signo devolverá a vitalidade e o entusiasmo. Caminhos de maior realização pessoal ficarão iluminados. Bom momento para transformar padrões emocionais, superar o passado e tomar decisões de vida. Brilhe, conquiste novos relacionamentos e ganhe prestígio. Fase criativa, fértil e de grande autoconfiança. Viagens favorecerão o amor nesta fase.





Escorpião (23/10 - 21/11)





Cultive a paz interior e faça um balanço dos últimos tempos. Esta fase que antecede seu aniversário trará sintonia com a espiritualidade e expansão da consciência. Valorize seu percurso, suas origens, e firme raízes. Bom momento para encerrar um longo ciclo, com novas escolhas e proximidade com a família. Aproveite o dia para cuidar da saúde e renovar looks.





Sagitário (22/11 - 21/12)





Mude a rotina, libere a agenda e amplie a participação social. Lindo momento para iniciar amizades num novo grupo e embarcar em experiências especiais. Criatividade, brilho e carisma não faltarão hoje. Atraia oportunidades e some forças com amigos num projeto inovador. Chances para o amor também virão no pacote, se estiver em busca de novas emoções.





Capricórnio (22/12 - 20/01)





Decisões sobre o futuro, carreira e investimentos terão prioridade hoje. Mantenha o foco na construção de maior segurança e estabilidade financeira. Novo empreendimento poderá ganhar impulso e determinar novos rumos. Surgirão soluções alternativas para manter o orçamento equilibrado e concretizar projetos. Renove o ambiente social. Empatia em novas amizades.





Aquário (21/01 - 19/02)





Lembranças do passado virão à tona. Talvez você sinta saudades de uma época ou de alguém que marcou sua história. O dia revelará sentimentos. Um sonho antigo poderá se realizar e ampliar horizontes. Bom momento para estruturações na casa, decisões de viagem e expansão do projeto de vida. Determine metas mais altas na carreira. Brilhe e conquiste novos espaços!





Peixes (20/02 - 20/03)





O dia trará conexões com pessoas de outra localidade. Vença burocracias e finalize um assunto jurídico. Você poderá firmar um acordo comercial e ganhar mais liberdade. A fase favorecerá mudanças no ambiente social, equipe e no lifestyle. Respostas íntimas e existenciais trarão maior sintonia com sua força interior e poder. Segurança na vida familiar. Empatia nas relações.





Por: ROSA DI MAULO