HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (22)

Áries (21/03 - 20/04)





Invista em novas relações. O dia trará amizades motivadoras e oportunidades de parceria. Talvez você discorde do chefe ou discuta com alguém que insiste em criar conflitos. O dia trará escolhas claras e investimentos na evolução da carreira. Visualize as mudanças que deseja e decida seu futuro. O pavio estará curto em relacionamentos enrolados. Siga seu rumo!









Touro (21/04 - 20/05)





O dia trará sintonia com os sonhos, forte intuição e pouca disposição nos relacionamentos. Preze a liberdade e conquiste maior independência. Atividade física ajudará a se concentrar no trabalho e manter a saúde em equilíbrio. Bom momento para fazer exames médicos e assumir novos hábitos. Fase de conquistas nas áreas profissional e financeira. Consolide a carreira.









Gêmeos (21/05 - 20/06)





Encerre uma situação incômoda e invista em novos projetos. Talvez se afaste de uma amizade ou grupo e finalize uma atividade estressante. Mudanças no lifestyle darão mais leveza e sabor à vida. Planeje uma viagem e aproxime os filhos. O dia trará solução de um assunto jurídico ou conexão com autoridades. Deixe a documentação em ordem e ganhe liberdade. Amor em alta!









Câncer (21/06 - 22/07)





Conversas com a família, avaliações profundas e respostas existenciais iluminarão o futuro. Conte com mais segurança, suportes firmes e dê um passo maior na carreira. Bom momento para planejar mudanças e investir no seu bem-estar e conforto. Arrume a casa, descarte coisas sem uso, conserte o que não funciona e deixe seus espaços mais bonitos. Surpresas no amor.





Leão (23/07 - 22/08)





Atualize tecnologias e agilize comunicações. Bom momento para trocar de celular, pesquisar opções de viagem ou moradia, acertar documentos e movimentar a vida numa direção mais atraente. Novas relações e trocas de qualidade darão sabor ao dia. Amplie sua rede social e contatos de trabalho. Transações comerciais estarão aquecidas. Sucesso financeiro!









Virgem (23/08- 22/09)





Lindo momento para brilhar na carreira e atrair oportunidades de crescimento financeiro. Uma proposta inesperada poderá mudar rumos e aumentar o poder profissional. Abrace uma missão especial e brilhe publicamente. As finanças ficarão mais equilibradas nesta fase. Decida investimentos e construa um futuro com mais segurança. Finalize um contrato e inicie outro.









Libra (23/09 - 22/10)





Ganhe segurança e prestígio! O dia trará discussões estimulantes e ideias brilhantes. Conte com grande poder de comunicação e mais vitalidade. A entrada do Sol em seu signo iluminará o projeto de vida e caminhos de maior realização pessoal. Amor, parcerias e novos planos estarão em discussão. Contorne imprevisto financeiro com soluções originais. Criatividade em alta!









Escorpião (23/10 - 21/11)





Começará hoje uma fase de maior interiorização e de fortalecimento pessoal. Faça um balanço dos últimos tempos e encerre um longo ciclo. Sintonia com a espiritualidade, terapia, cuidados de saúde e harmonia familiar criarão uma rede protetora ao seu redor. Aproveite a passagem de Vênus por seu signo para renovar os looks, cuidar da beleza e do seu equilíbrio. Siga a intuição.





Sagitário (22/11 - 21/12)





Soluções criativas diminuirão pressões na área financeira. Você poderá mudar investimentos, encerrar uma dívida, cortar despesas desnecessárias e firmar acordos vantajosos. Siga dicas de amigos e conte com bons apoios. A vida social ficará movimentada e mais agradável a partir de hoje. Amplie a presença nas redes e atraia novas amizades. Amor com fantasias e mais leveza.









Capricórnio (22/12 - 20/01)





A partir de hoje, o Sol iluminará o futuro e o plano de carreira. Espere por sucesso dos empreendimentos, conquista financeira e maior visibilidade profissional. Mudanças no ambiente social ou na equipe serão esperadas. O dia trará oportunidade de negócio ou aumento de salário. Conte com ótimo desempenho em negociações. Você poderá firmar novo contrato.





Aquário (21/01 - 19/02)





Aprofunde o tom das conversas de hoje e esclareça dúvidas de um contrato, curso ou de documentos. Talvez você precise ajustar planos com o par e cuidar de um assunto burocrático. Cenário positivo para viajar e expandir o projeto de vida. Alargue os horizontes. Conexões com pessoas de outro lugar trarão otimismo e entusiasmo com novos projetos. Prestígio em alta!





Peixes (20/02 - 20/03)