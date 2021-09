HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (20)

Áries - 21/03 a 20/04

A Lua cheia revelará sonhos e ambições. Aproveite esta semana para iniciar parcerias e dar um passo maior na carreira. Escolhas ficarão mais claras. Resolva um conflito íntimo e comece nova fase no amor. Bom momento para ingressar num novo grupo, firmar amizades e motivar a equipe. Padrões de consumo mudarão. Assuma maior responsabilidade social e faça diferença.





Touro - 21/04 a 2/05





Engajamento em causas sociais e de interesse público marcarão esta Lua cheia, que intensificará atividades de grupo nas redes e trará novas amizades. O trabalho irá crescer. Impulsione novos contatos e projetos. Você poderá firmar um contrato promissor e ganhar maior projeção na carreira. Ligue o radar nas oportunidades e expanda a atuação. Poder pessoal em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Caminhos para o futuro e plano de carreira ficarão iluminados nesta Lua cheia. Espere por mais projeção profissional e poder. Assuntos de família, do passado e da casa poderão ser resolvidos com mais agilidade nesta semana. Finalize pendências e ganhe liberdade. Mudanças na rotina beneficiarão a saúde. Talvez precise alterar a equipe ou solucionar um assunto jurídico.



Câncer - 21/06 a 21/07





Se alguém deixou saudades, entre em contato. A semana trará conexão com uma pessoas especial de longe, convite de viagem e emoções fortes no amor. Assuntos do coração estarão em destaque e inspirarão novos planos. Entendimento com a família e apoio mútuo trarão segurança nas decisões de vida e de mudanças. Aumente a sintonia com a espiritualidade e a força interior.





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite a Lua cheia para planejar mudanças no lifestyle, na rotina e no trabalho. Um mergulho nos sentimentos iluminará caminhos de maior realização. Dê novo sentido à vida. A semana trará inciativas para acertar documentos, firmar acordos e renovar estruturas que já não correspondem às necessidades atuais. Finalize processos do passado. Novas parcerias à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





Encontro encantador, ou momento mágico na vida íntima, intensificará o amor nesta Lua cheia. Caminhos do coração ficarão iluminados e inspirarão decisões de vida. Uma proposta profissional virá na direção dos sonhos. Você poderá concretizar um projeto relevante e assumir uma missão especial. Espere por reconhecimento na carreira e crescimento financeiro.



Libra - 23/09 a 22/10





Semana de sucesso e de oportunidades no trabalho. Ideias brilhantes enriquecerão seus projetos. Conte com maior poder de negociação e soluções criativas para vencer os desafios e alcançar as metas. Conexões internacionais e novidades de longe aumentarão a motivação. Avalie investimentos com calma e pense a longo prazo. Novo ciclo de vida trará mudanças.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Prazer, entusiasmo e paixão estarão de volta nesta Lua cheia, que trará fortes emoções e poderá mudar seus conceitos sobre o amor. Criatividade também não faltará. Encontre soluções originais para dar uma virada na sorte e transpor obstáculos nas relações e nas finanças. Aproveite esta semana para fazer boas escolhas e investimentos. Sintonia com a família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Decisões de moradia, planos para a casa e novidades da família animarão o clima nesta Lua cheia. Encontre seu lugar e decida o futuro. Caminhos estarão iluminados. Venda, compra ou transação imobiliária poderá se firmar. Relações motivadoras e participação social ativa movimentarão a semana. Ingresse num novo grupo e amplie a presença nas redes. Sucesso!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Passo decisivo na carreira. Invista no seu futuro e na sua segurança. A Lua cheia esclarecerá dúvidas, ampliará contatos e agilizará transações comerciais. Aproveite a semana para pesquisar preços, opções de viagem ou de cursos e impulsionar novo empreendimento. Firme um contrato promissor. Saúde equilibrada e cotidiano agradável contribuirão com maior produtividade.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua cheia aquecerá negócios e trará ótimas notícias na área financeira. Decida investimentos numa viagem ou nos estudos, planeje compras e melhore a qualidade de vida. A semana trará cenário positivo para mudanças e projetos da vida íntima. Decisões serão tomadas com maior segurança nesta fase. Alargue os horizontes e embarque em novas experiências. Amor em alta!



Peixes - 20/02 a 20/03





Decisões da vida íntima trarão maior satisfação e segurança. Com Lua cheia em seu signo, caminhos do coração ficarão iluminados. A semana favorecerá formalizações, planos do casamento, projetos da casa e novas associações. Aprofunde vínculos, atraia oportunidades e fortaleça a rede de relações. Conexões poderosas em outro ambiente social abrirão portas.





Por: ROSA DI MAULO