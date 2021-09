HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04





Inicie amizades e ingresse num grupo afinado com seus valores. O dia favorecerá novos começos na vida social e no amor. Bom para firmar relações e ampliar perspectivas. Uma situação incômoda chegará ao fim. Dê uma virada no lifestyle. Padrões de consumo poderão mudar e proporcionar mais liberdade e leveza. Trocas de melhor qualidade e contatos abertos.





Touro - 21/04 a 2/05





Novo projeto ou cliente impulsionará o trabalho. Espere por projeção na carreira e bons resultados financeiros. Você poderá firmar um contrato promissor, iniciar um empreendimento ou lançar um produto surpreendente. Concretize planos e ganhe reputação. Aproveite também para melhorar a organização cotidiana. Evite distrações e foque nas prioridades. Cuide da saúde.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Viagem com a família, ou a dois, será tudo de bom. Planeje um roteiro especial e anime o clima. Rotina exigente e tensões nas relações de trabalho cobrarão mais tempo de relaxamento e contato com a natureza. Resolva um assunto jurídico e encerre processos do passado. Ótimo para acertar contratos e documentação. Notícia ou proposta de longe cobrará decisões rápidas.





Câncer - 21/06 a 21/07





Encontre as palavras certas e aproxime uma relação especial. O dia trará entendimento com o par e novidades que falarão ao coração. Novo envolvimento se construirá aos poucos. Mudanças na maneira de se relacionar terão efeito positivo no amor e no trabalho. Conte com apoio da família nas decisões. Bases afetivas fortes darão segurança para você voar mais alto.





Leão - 22/07 a 22/08





Bons resultados financeiros no trabalho trarão motivação. O dia favorecerá também negociações comerciais, contratos e acordos. Conte com mais agilidade nas comunicações e contatos nesta fase e acelere a produção. Aproxime irmãos e amizades com gestos atenciosos e palavras gentis. Resgates do passado e assuntos de família cobrarão atenção e receptividade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Cuidados pessoais e de saúde virão em primeiro lugar. Evite assumir novos compromissos e dedique mais tempo ao seu equilíbrio e bem-estar. O dia anuncia conquistas, brilho e poder. Comemore uma vitória e comece novo ciclo de vida. Embarque numa onda de energia positiva no amor, na relação com os filhos e nas finanças. Firme bom contrato. Sucesso na carreira!





Libra - 23/09 a 22/10





Conte com atitude, segurança nas decisões e parta para a ação. Uma viagem trará sintonia com a força interior e prazeres diferentes. Bom para encerrar um ciclo e expandir a consciência, além de favorecer o amor. Clima carinhoso e protetor na vida familiar servirá de suporte para passos maiores na carreira e novos projetos. Jogue a autoestima para cima e renove os sentimentos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encerre antigos padrões de relação. Com Vênus em seu signo, escolhas serão criteriosas e abrirão espaço para maior satisfação na vida íntima. Bom momento para cuidar da beleza, do corpo e do seu conforto. Estabeleça limites claros nos relacionamentos e dedique mais tempo a você. Harmonia familiar dará tranquilidade. Cultive a serenidade e siga a intuição.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Hora de alterar a rotina e diminuir o estresse. Relações de trabalho deixarão a desejar hoje. Avalie insatisfações e expectativas. Você poderá finalizar uma parceria e iniciar outra. Dê um passo maior na carreira. Ótimo momento para se envolver num novo grupo e recuperar o poder financeiro. Firme uma proposta profissional ou inicie um empreendimento. Sucesso pela frente!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Um convite sedutor poderá inspirar planos de viagem ou novo empreendimento. Resolva assuntos financeiros e planeje investimentos. Você poderá finalizar um processo, ação na Justiça ou firmar um contrato promissor. Fique de olho numa oportunidade de negócio. O dia favorecerá compras e decisões de longo prazo. Mudanças no ambiente social ou na equipe.





Aquário - 21/01 a 19/02





Uma viagem favorecerá o amor. Bom momento para decisões de vida e planejamento de mudanças. Planos para o futuro poderão mudar nesta fase de reestruturações e de conquistas pessoais importantes. Invista nos estudos ou numa atividade em outra localidade. Você terá ótimo desempenho em provas, entrevistas e apresentações. Poder de influência em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





Firme um acordo e encerre uma antiga pendência. Você poderá finalizar um contrato e firmar outro. O dia trará decisões de mudanças e concretização de planos da vida íntima. Aumente a sintonia com a força interior e cultive a serenidade para fazer as melhores escolhas. Imprevisto poderá adiar viagem ou solução de um assunto jurídico. Rompa barreiras nos relacionamentos.









Por: ROSA DI MAULO