HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (14)

Áries - 21/03 a 20/04

Aproveite as últimas horas de Marte na sua área do trabalho para impulsionar um empreendimento, iniciar uma atividade ou tratamento e dar um passo maior na carreira. A partir desta noite, seu planeta regente movimentará a área de relacionamentos. Bom para conquistar parceiros, expressar seus desejos na relação íntima e começar uma fase nova no amor.





Touro - 21/04 a 2/05





Cenário positivo para conexões com pessoas de outras localidades. O dia trará novos relacionamentos e maior prestígio profissional. Se o clima estiver muito morno no amor, arme uma viagem a dois, ou quebre a rotina com programa cultural e propostas criativas. Preocupação com o futuro poderá pesar na relação íntima. Divida melhor as responsabilidades financeiras.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Finalize pendências da casa e da família. A partir desta noite, você já poderá focar em novos projetos e prazeres. Marte que se harmonizará com seu signo aumentará o poder de conquista e a vontade de vencer. Realize desejos, movimente a vida e explore seus talentos. Emoções fortes no amor. Uma paixão poderá chegar repentinamente nesta fase. Criatividade em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Ternura e romantismo darão um sabor intenso ao amor, hoje. Expresse seus sentimentos com emoção e originalidade. Bom momento para fortalecer um vínculo especial e imprimir mais emoção nos relacionamentos próximos. Se estiver só, uma paixão chegará para ficar, embora demore um tempo para a relação ganhar intimidade. Aproxime a família com palavras delicadas.





Leão - 22/07 a 22/08





Acelere a produção no trabalho e evite atrasos. O dia também convidará aos cuidados de saúde e do corpo. Aproveite as próximas horas para decisões financeiras e de investimentos, com visão de futuro e pés no chão. A partir desta noite, comunicações estarão aceleradas. Firme novos contatos, impulsione estudos e resolva assuntos comerciais com mais agilidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Aproveite o dia para decisões de vida e investimentos no seu futuro. Marte se despedirá de seu signo, deixando um lastro de coragem e de conquistas pessoais importantes. A partir desta noite, você poderá movimentar negócios e assuntos financeiros com mais agilidade. Foque nas soluções práticas, determine prioridades e equilibre o orçamento. Poder e amor em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Dê atenção à família e à casa. Clima carinhoso e protetor compensará os altos e baixos da luta por melhores condições financeiras e das batalhas diárias. Ambiente confuso no trabalho. O dia será sujeito a distrações e esquecimentos. Cheque a agenda e, se puder, adie compromissos chatos. A partir desta noite, Marte em seu signo trará maior poder de ação e decisão.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Amplie comunicações e contatos. Transações comerciais e assuntos de família poderão ser resolvidos com mais facilidade e bons acordos. Ótimo desempenho em negociações, reuniões de trabalho e apresentação de ideias. Valerá ampliar discussões com amizades e aprender algo novo. Poder de atração e magnetismo em alta! Novos relacionamentos chegarão naturalmente.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Ingresso num novo grupo ampliará relações e oportunidades. A vida social ficará agitada, a partir de hoje. Valores afetivos contarão pontos na escolha de parceiros e associações. Talvez precise encarar um conflito com uma amizade, ou alongar prazos de uma dívida ou projeto. A cabeça estará à mil. Discussões estimulantes inspirarão ideias e soluções. Estude outro idioma.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Decisões sobre o futuro motivarão o trabalho e aquecerão negócios. Bom momento para iniciar um empreendimento, ou firmar um contrato promissor, assumir novo desafio e movimentar a carreira. O dia trará projeção. Invista na sua imagem e em novas relações. Empatia nas interações de hoje. A vida social ficará mais gostosa. Viagem favorecerá o amor. Novos rumos!





Aquário - 21/01 a 19/02





O dia parecerá confuso. Ceda à preguiça e faça só o necessário. Bom para visualizar o futuro a dois e aumentar a sintonia com os sonhos. Decisões sérias determinarão novo lifestyle e planos de longo prazo. Bom momento para planejar mudanças e rumos. Marte incentivará viagens, estudos e conexões com pessoas de outras localidades. Novidades de longe! Lute por direitos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Decisões da vida íntima incluirão novo projeto da casa, viagem e mudanças no ambiente social. O dia trará harmonia com a equipe, conexões influentes e prestígio social. Aprofunde amizades e atraia parcerias de trabalho. Casamento e associações ganharão uma dose extra de energia. Bom para estabilizar a vida, ganhar tranquilidade e conforto. Um velho sonho poderá se realizar.





Por: ROSA DI MAULO