Homem é morto com cinco facadas após confusão envolvendo mulher

Vítima estava com mulher e dois homens teriam mexido com ela, dando início a discussão

Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Bairro Tiradentes ©Henrique Kawaminami

Rondinelli Ramires Mercado, de 34 anos, morreu na noite de ontem (4), após ser esfaqueado durante confusão na Vila Santo Eugênio, em Campo Grande. A suspeita é de que ele tenha se envolvido em briga depois de mulher, que seria sua esposa, ser assediada por dois rapazes.





A morte aconteceu em trecho da Rua Aguaracema, por volta das 23h45. Segundo apurado pela reportagem, pouco antes de morrer, a vítima estava em bar da região, há cerca de três quadras do local do crime, quando dois rapazes teriam mexido com a mulher.





Logo depois, o casal teria ido até conveniência, onde os dois suspeitos envolvidos na confusão, que teriam mexido com a mulher, apareceram. Após discussão, Rondinelli acabou sendo esfaqueado.





Pelo menos cinco perfurações foram identificadas no corpo da vítima, três na região do tórax, uma no estomago e outra no pescoço.





Em momento da briga, a vítima ainda conseguiu ferir o suspeito, que foi atendido e levado para a Santa Casa de Campo Grande.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro e Ana Beatriz Rodrigues