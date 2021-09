Homem é executado a tiros em mais um dia sangrento na fronteira

Assassinato ocorreu por volta de meio-dia desta segunda-feira no Jardim Aurora, em Pedro Juan Caballero

Homem foi executado em bairro movimentado de Pedro Juan Caballero ©Direto das Ruas

Assim como foi o fim de semana, esta segunda-feira (27) segue marcada por crimes violentos na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. Mais um homem foi executado em Pedro Juan Caballero, cidade separada apenas por uma rua de Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande.





A execução ocorreu por volta de meio-dia no Jardim Aurora. Segundo o comissário da Polícia Nacional Amado Galeano, titular da 7ª Comissaria (espécie de delegacia), a vítima foi identificada como Jorge Ortega García, 27. Ele não tinha antecedentes criminais.





O paraguaio foi morto por pelo menos três homens em uma caminhonete marca Renault verde. Conforme informações apuradas pela polícia, os pistoleiros usavam armas longas, possivelmente fuzis automáticos.





No sábado à noite, Rogerio Laurete Buosi, 26, natural de Rondonópolis (MT), foi executado a tiros de pistola na casa onde vivia no bairro Defensores Del Chaco, em Pedro Juan Caballero.





Ao lado do corpo foi encontrado papel com a frase “não roubar na fronteira”, assinado pelo grupo de extermínio autodenominado “Justiceiros da Fronteira”. -





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Hélio de Freitas, de Dourados