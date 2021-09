Gol capota em rotatória depois de ser atingido por Uno

Apesar do carro ter ficado virado na pista, interditado parte da pista, o trânsito no local flui normalmente

Carro ficou virado na pista após a colisão ©Paulo Francis

Um Volkswagen Gol capotou após colidir com um Fiat Uno na rotária que liga as ruas 14 de Julho e Rui Barbosa com a Avenida Rachid Neder na manhã deste domingo (5), em Campo Grande. O motorista do veículo acusou o outro condutor de não respeitar a preferencial da via. Não houve feridos no acidente.





Edson Jesus, de 56 anos, contou que todos os domingos vai até o Mercadão fazer compras e nesta manhã saiu como de costume em direção ao centro da cidade, ele já fazia a rotatória que liga a Rua Rui Barbosa com a Avenida Rachid Neder, no Bairro Monte Castelo, quando foi atingido por um Fiat Uno, que desrespeitou a preferencial.





O carro atingiu a traseira do Gol que ele dirigia. Com o impacto, Edson perdeu o controle da direção e capotou. O veículo ficou de cabeça para baixo na via, mas ainda assim o motorista conseguiu sair sozinho. O Uno era dirigido por um rapaz de 19 anos, que não quis se identificar. Ao Campo Grande News ele apenas afirmou que estava indo trabalhar e que o condutor do Gol quem não respeitou a preferencial. “Cheguei a buzinar para alertar”.

O Uno ficou com frente danificada após o acidente ©Paulo Francis

A Polícia Militar de Trânsito foi chamada para atender o caso e fazer a perícia no local. Edson também alegou a reportagem que não tem seguro e por isso acionou advogado para negociar com a família do rapaz.





Apesar do carro ter ficado virado na pista, interditado parte da pista, o trânsito no local flui normalmente. Nenhum dos motoristas ficou ferido.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Geisy Garnes e Cristiano Arruda