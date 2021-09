Gabinete itinerante do deputado Antônio Vaz chega em Dourados com balcão de emprego à orientação jurídica para toda população

deputado Antônio Vaz

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), inicia o Gabinete Itinerante no interior de Estado, com a proposta de levar atendimento para a população Douradense neste domingo (12), às 7h na Avenida Marcelino Pires, 1297.





Com mais de 70 projetos apresentados na Assembleia Legislativa, Antônio Vaz é o deputado que mais apresentou leis para o beneficio do povo sul-mato-grossense. “Muitas pessoas não conseguem se deslocar até a Assembleia Legislativa, seja por conta da situação financeira ou por falta de tempo. Então vamos levar o gabinete até eles, para observar a situação mais de perto e facilitar a interação”, explicou Vaz.





“O Gabinete Itinerante ao redor de cada cidade do Mato Grosso do Sul é uma forma de colaborar com a população sul-mato-grossense. “Estamos vivendo um momento atípico, a minha ideia é levar o meu gabinete para os bairros oferecendo um atendimento de qualidade, levando um serviço necessário aos que necessitam, nosso carro chefe é o balcão de emprego, uma parceria com a fundação do trabalho, onde levamos oportunidades para nossa gente,” explicou Vaz.





CONFIRA ALGUNS ATENDIMENTOS ABAIXO:





Atendimento Jurídico:





O serviço jurídico, tem como objetivo análise de processos, como proceder em cada caso e encaminhamento para defensoria pública. A advocacia popular tem como foco principal levar um esclarecimento e atendimento para a população carente e vulnerável, pois sabemos que infelizmente grande parte da nossa comunidade não pode arcar com esse tipo de serviço.





Profissionais da Saúde:





Colaboradores da enfermagem ficarão responsáveis pela aferição de pressão e teste da glicemia, se necessário levar para um atendimento médico e acompanhamento com especialista.





Orientação de documentos:





Assistência aos cidadãos para realização de primeira ou segunda via de documentos pessoais, regularização em casos de perda, roubo e furtos, isenção entre outros.





Indicação ou Sugestão para o mandato:





Esse serviço, tem como objetivo acrescentar sugestões de leis inovadoras para a cidade, indicações em busca de melhorias nos bairros e lugares públicos, como acessibilidade e demandas que beneficiarão a população.





Balcão de emprego:





Assistência para toda população, encaminhamento de currículos em parceria com a Fundação do Trabalho (FUNTRAB). O foco dessa ação, é combater o desemprego e promover a proteção social do trabalhador com base nas políticas nacionais e estaduais de inclusão social, de modo a contribuir para o desenvolvimento sustentável sul-mato-grossense e para o estabelecimento de uma sociedade mais igualitária.





ASSECOM