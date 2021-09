Funtrab oferta 1,6 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira em todo Estado

A semana de 13 a 17 de setembro começa com a oferta de 1.698 vagas de emprego intermediadas pela Fundação do Trabalho em Mato Grosso do Sul.





Na Capital são 515 vagas disponíveis para perfis e atuações em áreas diversas. Só para vendas são mais de 70 oportunidades; Na construção civil, 39 são para pedreiro; mais de 50 são para motoristas; 17 para ajudante de descarga e mercadorias; entre outras no quadro geral ou exclusivas para estágio e Pessoa com Deficiência (PcD).





Também há oportunidades no interior do Estado ofertadas na Casa do Trabalhador dos seguintes municípios: Dourados (313), Três Lagoas (101), Costa Rica (85), Cassilândia (74), Itaquiraí (70), Naviraí (61), Sidrolândia (61), Iguatemi (54), Ponta Porã (51), Amambai (43), Rio Brilhante (43), Chapadão do Sul (40), Aquidauana (34) e Ribas do Rio Pardo (31).





São Gabriel do Oeste (14), Coxim (13), Caarapó (13), Nova Alvorada do Sul (13), Guia Lopes da Laguna (12), Aparecida do Taboado (11), Nova Andradina (10), Corumbá (9), Bataguassu (8), Jardim (6), Batayporã (4), Ivinhema (4), Paranaíba (3), Maracaju (1) e Rio Verde de Mato Grosso (1) também possuem vagas nesta segunda-feira.





A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores na Capital, Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”. A ferramenta permite que o trabalhador agende dia e hora para ser atendido, sem a necessidade de ficar na fila para retirar senha.





Confira aqui o detalhamento das vagas, endereços e telefones de cada unidade.





Por: Mireli Obando