Fundtur recebe inscrições no Programa “Incentiva+MS Turismo” até 5 de outubro

Mato Grosso do Sul reabriu as inscrições eletrônicas do Programa Estadual “Incentiva+MS Turismo", que concede apoio financeiro emergencial, no valor de R$ 1 mil, para guias de turismo, microempreendedores individuais e microempresas do setor turístico.





O objetivo é contemplar mais pessoas ligadas ao setor, de acordo com o governador Reinaldo Azambuja. “Esse novo cadastramento é uma oportunidade para aquelas pessoas que por algum motivo não fizeram o cadastro, tiverem algum problema, um lapso temporal. Vamos abrir por meio da Fundação, na mesma plataforma, para aqueles que não se inseriram. Não serão só os 612 já contemplados. Todos aqueles que preenchem os requisitos estabelecidos no programa e no decreto poderão se inscrever. Isso faz parte de um conjunto de ações para a retomada econômica do nosso Estado".





De acordo com o diretor-presidente da Fundação de Turismo, Bruno Wendling, os mais de 600 já selecionados começaram a receber a primeira de seis parcelas do programa neste mês de setembro. Com a reabertura do processo, a expectativa é contemplar ao menos mais 400 pessoas.





As inscrições seguem abertas no site da Fundação de Turismo até as 23h59 do dia 5 de outubro. Os Guias de Turismo, os Microempreendedores Individuais (MEIs) e as Microempresas (MEs) deverão seguir o regulamento, preencher a inscrição adequadamente e enviar os documentos no prazo.





O programa Incentiva+MS Turismo faz parte de megapacote de investimentos que abrangem também outros setores, como cultura, setor empresarial e pessoas de baixa renda. O ‘Retomada MS’ injeta ao todo R$ 763 milhões e abrangem os três eixos: auxílio financeiro, medidas fiscais e microcrédito orientado.





Mireli Obando, Subcom