Fundo JBS recebe aporte de mais de R$ 1,5 milhão para investir no Bioma Amazônia

Investimento será distribuído ao longo de três anos nos projetos de reflorestamento, pesquisa e desenvolvimento da bioeconomia

A Aviagen América Latina é a mais nova parceira do Fundo JBS pela Amazônia. Ao longo de três anos, a empresa, que atua no setor de genética avícola, doará mais de R$ 1,5 milhão para o desenvolvimento dos projetos que fazem parte do Fundo JBS pela Amazônia.





A doação será dividida em três parcelas anuais iguais. “Estamos felizes em contribuir com uma variedade tão importante de projetos para a Amazônia. Cada um deles viabiliza o crescimento sustentável de comunidades e de negócios dentro do bioma, colocando a preservação da floresta em primeiro lugar”, afirma Ivan Pupo Lauandos, presidente da Aviagen América Latina. “Além disso, a Aviagen sempre adotou uma abordagem equilibrada e responsável em relação à avicultura, com forte enfoque no bem-estar animal e na sustentabilidade”, agregou.





Para Joanita Maestri Karoleski, presidente do Fundo JBS pela Amazônia, é fundamental uma maior participação da iniciativa privada para viabilizar a expansão dabioeconomia e a inclusão socioeconômica na região da Amazônia. “Nossos projetos contam com uma diversidade ímpar. Temos condições de transformar várias cadeias de valor que atuam na floresta rumo ao desenvolvimento sustentável e trabalhamos para que mais empresas se juntem a nós”, afirma Joanita.





Atualmente, o Fundo JBS pela Amazônia apoia seis projetos no Bioma Amazônia, incluindo ações de integração lavoura-pecuária-floresta (ILP), programa de inclusão econômica de comunidades por meio da cadeia produtiva do açaí, projeto de pesca sustentável na cadeia do pirarucu, investimento em aceleradora de startups com projetos na Amazônia, programa de crédito para pequenos agricultores das cadeias de valor da castanha, açaí, pescados, madeira, óleos e resinas, e investimento em P&D em parceria com a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Para mais detalhes dos projetos, é só acessar https://tinyurl.com/xuuek5pf





A JBS, segunda maior empresa de alimentos do mundo, constituiu o Fundo JBS pela Amazônia em 2020 para promover a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável da região, além de melhorar a renda e a qualidade de vida das comunidades existentes no bioma.





O Fundo, que é aberto para contribuições e parcerias de associações da iniciativa privada, terceiro setor e grupos multistakeholders, receberá o aporte de R$ 250 milhões da JBS nos primeiros cinco anos.A Companhia se compromete, ainda, a igualar sua contribuição às doações feitas por terceiros até o valor de R$ 500 milhões. A meta é levar os recursos do Fundo JBS pela Amazônia a um total de R$ 1 bilhão até 2030.





Sobre a Aviagen América Latina





Desde 1923, a Aviagen tem sido a empresa global preferida em genética avícola, com a missão de ajudar seus clientes – produtores mundiais de carne de frango – a fornecer uma proteína saudável e sustentável para suas comunidades em constante crescimento. Aplicando seus valores corporativos de “BreedingSustainability”, a Aviagen implementa ferramentas que promovem a produção comercial de frangos com foco no meio ambiente e na responsabilidade social, além do benefício econômico dos produtores, ao mesmo tempo em que promove o rendimento, a saúde e o bem-estar das aves.





Para satisfazer as diversas demandas de mercado, a Aviagen oferece um completo portfólio de reprodutoras sob as marcas Arbor Acres®, Indian River® e Ross®. O Rowan Range® e o Specialty Males® têm como objetivo o crescimento mais lento e são indicados para nichos específicos de mercado. A sede da Aviagen fica em Huntsville, no estado americano do Alabama, e detém operações no Reino Unido, Europa, Turquia, América Latina, Índia, Austrália, Nova Zelândia, África e Estados Unidos, além de joint ventures na Ásia. A empresa tem aproximadamente 8.000 colaboradores e atende a clientes em 100 países.





Sobre o Fundo JBS pela Amazônia





O Fundo JBS pela Amazônia é uma associação dedicada a fomentar e financiar iniciativas e projetos que visam ao desenvolvimento sustentável do Bioma Amazônico. A instituição é aberta a contribuições e parcerias da iniciativa privada, do terceiro setor e de grupos multistakeholder. A JBS compromete-se a igualar a contribuição feita em cada doação até atingir R$ 500 milhões. A meta é que os recursos do Fundo atinjam R$ 1 bilhão até 2030. Qualquer instituição ou empresa pode apresentar projetos para solicitar financiamento, desde que tenha CNPJ ativo (ou o equivalente para empresas internacionais). As inscrições podem ser feitas pelo site https://fundojbsamazonia.org/





