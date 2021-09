Final de semana reserva pancadas de chuva, mas calor não vai dar trégua

Modelos meteorológicos indicam que pode chover um pouco neste final de semana em Mato Grosso do Sul. Porém a tendência é que as chuvas sejam irregulares com baixos acumulados.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, entre sábado (25) e domingo (26), pancadas de chuvas e tempestades isoladas podem ocorrer devido à passagem de cavados em grande parte do Estado.





As regiões centro-norte, leste e nordeste podem ter pancadas de chuva e tempestades de forma mais ampla.





Mesmo com a chuva, o calor não deve dar trégua. O final de semana pode ter temperaturas com variação entre 15°C a 40°C.





Para esta sexta-feira (24) o tempo segue firme em todas as áreas do Estado. Não há condições para chuva, pois a circulação anticiclônica em médios níveis inibe a formação de nebulosidade e favorece a elevação das temperaturas e tempo seco.





Nesta sexta, as temperaturas máximas podem chegar aos 35ºC na região pantaneira, 39ºC na região centro norte, 37ºC na região leste, 33ºC na região sudoeste e 35°C na Capital.





Essas condições derrubam a umidade relativa do ar, que pode ficar entre 35% a 10% nas horas mais quentes do dia, especialmente nas regiões leste, centro-norte e pantaneira.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura para esta sexta-feira.













Tendência de chuva para a quinzena





Previsão estendida do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) aponta que o mês de setembro deve acabar com baixos acumulados de chuva. Para o período de 23 de setembro a 1° de outubro, existe a probabilidade de chuva com acumulados entre 5-20mm devido a atuação de uma frente fria, aliado a passagem de cavados e ao transporte de umidade. Os maiores acumulados são esperados para a região nordeste do Estado.





Já no período de 1° a 9 de outubro, as chuvas podem ocorrer com intensidade moderada a forte com chance de tempestades. Os acumulados para o período podem variar entre 20-70 mm, sendo os maiores acumulados estimados para as regiões sul e leste.













Mireli Obando, Subcom