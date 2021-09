Fim de semana será de tempo firme, com sol entre nuvens e temperaturas em elevação

As chuvas que trouxeram um alívio para os dias quentes devem permanecer por pouco tempo em Mato Grosso do Sul. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), existe chance de chuva até esta sexta-feira (10) e a tendência é que a partir de domingo (12) as temperaturas iniciem gradativa elevação.





Outro destaque é que com a elevação das temperaturas, os níveis de umidade relativa do ar tendem a ficar mais baixos, especialmente nas regiões leste, centro norte e região pantaneira que podem registrar índices entre 10-25%.





As condições para esta sexta-feira (10) serão de tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas nas regiões sul, sudoeste e pantaneira. As temperaturas podem ficar mais amenas com mínimas de 10°C no extremo sul do Estado, e máximas acima dos 30°C na região norte, pantaneira e leste.





Os níveis de umidade relativa do ar podem ficar entre 20-40% durante a tarde, sendo os menores índices estimados para a região pantaneira.





Por: Mireli Obando