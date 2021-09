EMPREGOS| Eldorado Brasil oferece 190 vagas para operações em Três Lagoas, Água Clara e Inocência

Em 2021, mais de 1,3 mil colaboradores já foram contratados pela empresa

A Eldorado Brasil segue contratando profissionais para operação florestal, industrial, de transporte e portuária. Nesta quarta-feira (8), a empresa oferece 190 vagas para início imediato, a maioria em Três Lagoas/MS, com posições abertas para ajudante e líder florestal, motorista, mecânico, borracheiro, soldador, entre outras. O processo seletivo busca ainda analistas de logística, suprimentos, além de supervisores de vigilância patrimonial, de serviços gerais, logística e também de manutenção.





Todas as vagas estão descritas no site www.eldoradobrasil.com.br , na aba Trabalhe Conosco, onde é possível conferir os pré-requisitos e cadastrar o currículo para participar da seleção. Em 2021, a Eldorado Brasil já contratou mais de 1.300 profissionais para atuar em suas operações, seguindo rigorosos protocolos sanitários em todo o processo seletivo, com foco na segurança dos candidatos e funcionários.





“Ao seguir contratando, a Eldorado contribui para a geração de empregos e recuperação da renda formal em Mato Grosso do Sul. Não por acaso, estamos entre os setores que mais empregam no Estado”, avalia Élcio Trajano Jr, diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação.





Processo Seletivo & Benefícios:





Após avaliação de currículo, a equipe de Recrutamento e Seleção agendará uma entrevista online. Os aprovados seguem para entrevista presencial ou digital com o líder operacional. O processo inclui ainda a passagem por um comitê de valores, em que pessoas de diferentes setores realizam um bate-papo com o objetivo de identificar a aderência do candidato aos valores organizacionais da companhia.





As oportunidades estão abertas a todos os profissionais, sem distinção de raça, cor, gênero. Entre os benefícios oferecidos estão: assistência médica e odontológica, vale alimentação, previdência privada, programa de participação nos lucros e resultados.





Sobre a Eldorado





A Eldorado Brasil é uma produtora de celulose de eucalipto e de energia, com mais de cinco mil colaboradores. A companhia possui mais de 200 mil hectares de florestas plantadas e outros mais de 100 mil hectares de áreas de conservadas em Mato Grosso do Sul. A fábrica de celulose com capacidade para produzir mais de 1,7 milhão de toneladas de celulose por ano e a Usina Termelétrica Onça Pintada, com capacidade para gerar 50 megawatts de energia elétrica limpa, ficam no site industrial da companhia em Três Lagoas (MS).





