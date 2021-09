EMPREGOS| Atacadista de MS oferece 170 vagas em Campo Grande

Seleção acontece nesse sábado (11) das 8h às 14h na Escola Municipal Professor José de Souza (Zezão), bairro Oliveira II.

Atacadista de MS oferece 170 vagas de emprego para Campo Grande ©Sato/Divulgação

O Fort Atacadista está oferecendo 170 vagas de emprego em Campo Grande, em diversas áreas e funções operacionais. A seleção acontece nesse sábado (11) das 8h às 14h na Escola Municipal Professor José de Souza (Zezão), bairro Oliveira II.





Conforme informações do atacadista, todas as vagas têm como requisito obrigatório o Ensino Médio completo (ou cursando) com comprovação. Somente a vaga de auxiliar de suporte de T.I. exige experiência comprovada em carteira. As oportunidades se estendem para Pessoas com Deficiência (PCD).





Os interessados devem comparecer presencialmente com currículo impresso, documento com foto, carteira de trabalho e utilizando máscara facial de proteção.





Para todos os cargos são oferecidos seguro de vida, alimentação na empresa, parceria com o Sesc, crédito consignado após 1 ano de empresa e Vuon Card.





Vagas ofertadas:

Assistente de prevenção de perdas 2

Auxiliares Administrativos 5

Auxiliares de Cozinha 3

Auxiliares de Depósito 14

Auxiliares de Estacionamento 3

Auxiliares de Perecíveis 9

Auxiliares de Prevenção 13

Auxiliar de Serviços Gerais 1

Auxiliar de Suporte de T.I. 1

Cartazista 1

Conferentes 5

Cozinheiros 3;

Operadores de caixa 66

Operadores de empilhadeira 7

Promotores de carne 2

Promotores de cartão Vuon 3

Repositores 31

Separador 1

Técnico de Manutenção 1

Técnicos em carnes 6