Em MS, máxima foi de 41ºC e sensação térmica bateu 47ºC nesta segunda-feira

Na terça-feira (7) são previstas pancadas de chuva para quatro cidades de MS

Nesta segunda-feira (6), Mato Grosso do Sul registrou máxima de 41,5ºC - a temperatura é de Corumbá, que teve sensação térmica de 47ºC e umidade de 19%. De acordo com o meteorologista Natálio Abraão Filho, este foi o dia mais quente do ano. O especialista aponta que a umidade ficou 15% abaixo da média no Estado.





Em Campo Grande, a máxima registrada é de 36,7ºC e sensação térmica de 41ºC. Outras sensações altas foram registradas em Coxim, com máxima de 40,7ºC e 46ºC de sensação; e, em Água Clara, máxima de 40,1ºC e sensação térmica de 44ºC.





Confira as máximas e sensações térmicas registradas em outras cidades de MS:





Porto Murtinho - máxima de 39,2ºC e sensação de 42ºC

Três Lagoas - máxima de 38,8ºC e sensação de 42,7ºC, com umidade de 16%

Ribas do Rio Pardo - máxima de 38ºC e sensação de 42ºC

Cassilândia - máxima de 37,9ºC e sensação de 41ºC

Jardim - máxima de 37,7ºC e sensação de 42ºC ..37,7.

Ponta Porã - máxima de 34,9ºC e sensação de 38ºC

Rio Brilhante - máxima de 38,7ºC e sensação de 43ºC





Para a terça-feira (7), a previsão é de céu parcialmente nublado em MS. Poderá ser registrada névoa seca e a umidade relativa do ar deve cair ainda mais. O meteorologista aponta que pancadas de chuvas podem ocorrer em Dourados, Ivinhema, Naviraí e Mundo Novo.