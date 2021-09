Em clipe romântico, Joelma troca carícias com suposto namorado agroboy

O bonitão Ewerton Martin, apontado como affair da cantora, contracena com ela em clipe









Joelma lançou nesta quinta-feira (23) o clipe de "Sim", música que integra o novo projeto "Isso é Calypso", com uma surpresinha para os fãs: o fazendeiro bonitão Ewerton Martin contracena com ela, aumentando os rumores de affair entre os dois. Na produção, Joelma trocou carinhos com Ewerton, que chega a dar um cheiro no cangote da loira e um beijo.





No início da semana, fãs da cantora descobriram que eles trocavam curtidas e comentários nas redes sociais. Logo depois, vazaram fotos dos dois juntos, num café, em clima descontraído. Agora, só resta saber: será que vem romance por aí, ou tudo não passou de marketing?





De acordo com fontes ouvidas pelo Extra, Joelma e Ewerton se conhecem há pouco tempo e foram apresentados por amigos. O fazendeiro tem a aprovação dos fãs da cantora, já que ela está solteira há três anos e teve uma separação bastante conturbada com Ximbinha.





https://www.youtube.com/watch?v=_2wKW7UkhJY