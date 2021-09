Em Bonito, feriado prolongado de outubro deve receber mais de 10 mil turistas e esgota reservas

Com grandes expectativas sobre os próximos feriado prolongado de Dia da Criação de Mato Grosso do Sul e Dia da Padroeira do Brasil, o setor hoteleiro da cidade de Bonito já pode comemorar antes da data com todas as suas reservas fechadas para o feriado prolongado. Vários estabelecimentos do município não possuem mais vagas para hospedagem.





É o caso da pousada Recanto dos Pássaros que, em consulta a um site de reservas, não tem mais disponibilidade de quartos do dia 9 ao dia 12 de outubro. De acordo com Joaquim Moreira, funcionário do local, a procura é feita por clientes de vários lugares do Brasil.





“Com o recente decreto, 100% das hospedagens foram liberadas em toda a rede hoteleira. É a volta do turismo. Todos nós estamos muito felizes. Para o próximo feriado, todos os nossos apartamentos estão vendidos. E não é só aqui, a cidade inteira está assim. Vem muita gente de outros estados, como Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul. Tem também público de Campo Grande, Ponta Porã”, detalhou Moreira.





Ele ainda conta que a chegada da pandemia frustrou muitos planos. “Nós e a cidade inteira fomos afetados por causa da pandemia. Porque sem passeio não se vende hospedagem. Neste fim de semana, por exemplo, a gente tá lotado. Para um fim de se mana assim, no meio do mês, a cidade tá bem movimentada. Hoje não temos vaga. E para o fim do ano, já há reservas feitas.”





Segundo a secretária de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Juliane Salvadori, o turismo da cidade deve esperar cerca de 10 mil turistas no próximo feriado. “A expectativa é a de receber aproximadamente 10 mil pessoas nesse feriado de outubro, que é um recesso de vários dias. Isso por conta das reservas de atrativos e de hotéis que já temos.”





Salvadori também informou que o mês de agosto de 2021 superou o desempenho de outros anos. “Desde maio, a gente já está percebendo a retomada do turismo. Em julho, alcançamos 86% da demanda atingida no mesmo mês de 2019. Em agosto, o movimento foi muito superior ao do ano passado e se apresentou como o melhor mês de agosto nos últimos cinco anos”, disse.









Fonte: https://www.noticidade.com/noticias/destaque/em-bonito-feriado-prolongado-de-outubro-deve-receber-mais-de-10-mil-turistas-e-esgota-reservas?fbclid=IwAR0cjteCs0pY-AvCvlGmHabrz_OsmuIb09GM7bBa17cWJjDC67lzgnbM2R0