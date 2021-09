Drive-thru de vacinação contra Covid-19 da Cassems encerrou participação na força-tarefa de vacinação nesta terça-feira

Ponto de vacinação da Caixa dos Servidores aplicou cerca de 60 mil doses, em 5 meses de funcionamento.

Depois de 5 meses contribuindo na força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), o drive-thru da Cassems de vacinação contra a Covid-19 encerrou suas atividades, nesta terça-feira (31). Funcionando desde o fim de março, o ponto de imunização da Caixa dos Servidores atingiu a marca de 60 mil doses aplicadas, exercendo importante papel de um dos agentes de saúde mais ativos do estado. A criação do drive nasceu no auge da pandemia, quando os leitos de UTI estavam em absoluta superlotação, nos hospitais públicos e privados, após reunião no gabinete de crise da Sesau, quando foi proposto aos planos de saúde, uma força-tarefa de imunização, para os primeiros 30 dias da campanha de vacinação. Hoje, com a mudança no cenário, onde a ocupação de leitos está em decréscimo e Mato Grosso do Sul mantém a liderança nacional no número de doses aplicadas, decidiu-se pelo encerramento das atividades do drive-thru da Cassems.





Inicialmente, o drive-thru foi montado no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado da Cassems (CMDA), onde ficou até o dia 25 de maio, sendo transferido para a sede da Caixa dos Servidores, na Rua Antônio Maria Coelho. O objetivo da mudança foi usar o estacionamento do Yotedy para concentrar e organizar o maior número de veículos no local, evitando, assim, um impacto maior na via pública. A primeira dose aplicada no drive-thru da Caixa dos Servidores foi feita no dia 22 de março e, desde então, uma média de 500 pessoas foram vacinadas, por dia. Em cinco meses de funcionamento, o drive-thru viveu dias de intensa movimentação e alta procura pelas doses da campanha vacinal. No mês de julho, por exemplo, em um único dia, quase 1.200 doses foram aplicadas.





A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, explica que a Caixa dos Servidores aceitou de imediato participar da ação e o empenho da equipe durante todos os dias de funcionamento do ponto de imunização. “A Cassems demonstrou empatia e adotou o projeto imediatamente. Na saúde suplementar, fomos a única operadora que conduziu ininterruptamente, desde março, o cronograma de vacinas e as portas do nosso drive estavam abertas nos dias os quais ocorreram. Mesmo após os 30 dias combinados com a Sesau, nós mantivemos o drive funcionando, com nossos colaboradores na linha de frente. A Cassems cumpriu seu papel social, como sempre fez, em mudar cenários em Mato Grosso do Sul e está feliz em ter cumprido a nobre missão, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Encerramos o drive thru com, aproximadamente, 60 mil vidas vacinadas e protegidas contra a Covid-19 em um atendimento humanizado, acolhedor e voltado a toda a população de Campo Grande”.





De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a experiência de contribuir com a campanha de vacinação na capital foi muito gratificante. Ayache também agradeceu a oportunidade confiada pela Prefeitura de Campo Grande e às equipes da Cassems que estiveram à frente do drive-thru.





“Ao longo dos últimos 5 meses, nós da Cassems conseguimos contribuir para o processo de vacinação da nossa capital. Foram cerca de 60 mil pessoas vacinadas no nosso drive-thru, com a colaboração dos nossos funcionários que passaram por essa experiência de contribuir no combate à Covid-19, essa pandemia que trouxe uma calamidade sanitária a todo o mundo. Portanto, agora, nós estamos reiniciando as nossas atividades de prevenção e atendimento ambulatorial e, com isso, nossos funcionários passarão a cumprir a missão que antes desenvolviam. Agradecemos a confiança da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Campo Grande e, sobretudo, da população campo-grandense. Acreditamos que o processo de vacinação estará muito bem encaminhado nas outras unidades de imunização da nossa cidade. Acreditamos que essa nova fase da vacinação, onde entra a segunda dose e a dose de reforço para a população de risco, é fundamental para o sucesso do combate à pandemia.





O secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, salientou o papel importante que a Cassems desenvolveu durante a sua participação na força-tarefa. “Campo Grande se destaca nacionalmente na quantidade de doses aplicadas da vacina contra a Covid-19, são mais de 1 milhão de doses, e a Cassems teve um papel muito importante nesse número, vacinando cerca de 60 mil pessoas. A pandemia ira deixar seu legado, infelizmente muitos óbitos, mas, também, um aprendizado que vai servir para o resto de nossas vidas. Esse comprometimento cívico que a Cassems teve junto à sociedade de Campo Grande tem que ser referenciado e agradecido eternamente. Agradeço o empenho incondicional do Ricardo Ayache, da Maria Auxiliadora Budib e de todos os colaboradores envolvidos pela dedicação dispensada nesses 5 meses de atividades”.





ASSECOM





***