Divulgado gabarito preliminar de provas objetivas do concurso da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande

Divulgado o gabarito preliminar do concurso para a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande ©Glenda Gabi/PMCG

O gabarito preliminar das provas objetivas do concurso público da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM) que foram realizadas no domingo (19) foi divulgado nesta terça-feira (21), pelo Instituto Selecon, organizador do certame. O prazo para recursos é nesta terça e quarta, dias 21 e 22, pelo site do Instituto Selecon. Para conferir o gabarito preliminar clique aqui!





Dos 15.535 inscritos, 9.258 compareceram ao exame, abstenção de 40,41%. Nenhum incidente foi registrado nos 41 locais de aplicação de provas. “Contamos com a atuação direta de uma equipe com 2 mil colaboradores, no Município de Campo Grande, a fim de prestarmos um serviço com qualidade e eficiência aos candidatos que compareceram à avaliação”, comentou Marcus São Thiago, Diretor de Concursos do Instituto Selecon.





A aplicação das provas começou e terminou nos horários previstos. “Aplicamos todos os protocolos de Covid/19 determinados. Acreditamos que o êxito da aplicação em relação ao número de presentes se deu, dentre outros fatores, pelos protocolos adotados pela organização, que gerou confiança e credibilidade da organização junto aos candidatos, além do fato do Selecon estar organizando diversos concursos e processos seletivos em todo o país, com prioridade para a segurança sanitária dos candidatos”, disse Marcus São Thiago.





O resultado desta etapa está previsto para o dia 7 de outubro e a divulgação da lista dos convocados para a Prova de Aptidão Física, para o dia 8 de outubro. Os convocados farão Prova de Capacidade Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e ainda passarão por uma Investigação Social, Avaliação Biopsicossocial, Aferição Racial e Curso de Formação.





O resultado final do concurso está previsto para o dia 15 de junho do próximo ano. O concurso oferece 273 vagas, com salário de R$ 2.105,69 e bolsa-alimentação de R$ 294.