Diplomata das relações exteriores do Brasil é convidado para conhecer Cidade Zigurats

A coordenadora de turismo da Cidade Zigurats, Maitê Bernal Flores, e o representante do BDM Digital, André Barbosa, participaram no sábado, 25 de setembro, de um bate-papo com o radialista Aristides Cordeiro no programa Bom Dia Campo Grande pela rádio Tribuna do Pantanal, onde conversaram sobre o Ecossistema Dakila e o turismo na região. Na ocasião, a entrevista contou com a rápida participação de João Carlos Parkinson de Castro, diplomata das relações exteriores do Brasil, que recebeu o convite para conhecer a Cidade Zigurats na sua vinda à Mato Grosso do Sul.





A participação do diplomata foi em decorrência de algumas informações sobre o setor turístico como a criação de um comitê para debater sobre o aproveitamento das conexões ferroviárias e rodoviárias, diante dos comércios que podem vir a existir, para incentivar o turismo e incrementar o nível de conhecimento, contato e interação entre a população.





O diplomata também comentou da sua possível vinda à Campo Grande para acompanhar o prefeito Marquinhos Trad em uma visita a Concepción, no Paraguai, para firmar um convênio e promover o turismo e comércio entre as regiões.





Nesse momento, o radialista Aristides aproveitou a fala do diplomata para o convidar a conhecer a Cidade Zigurats nessa agenda a Campo Grande. E para a surpresa, a autoridade disse que iria com prazer e que é uma questão apenas de combinar a data.





No decorrer do bate-papo, Maitê e André tiveram espaço aberto para falar de todo o complexo turístico que forma a Cidade Zigurats como o monumento escalonado, o Centro Tecnológico, o observatório, as trilhas, construções diferenciadas entre outros espaços. Também apresentaram com mais detalhes o BDM, dinheiro digital que valoriza e está revolucionando a forma de pagamento; o Ecossistema Dakila e um breve resumo sobre o presidente da Associação Dakila Pesquisas Urandir Fernandes de Oliveira.





Ao final da entrevista, teve sorteio entre os ouvintes de um Day Use na Cidade Zigurats com direito a passeios e almoço para duas pessoas. Também foram sorteados 50 BDMs Digitais divididos entre 5 ganhadores.