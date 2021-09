Deputado Zé Teixeira intercedeu e Governo do MS realizará obra em escola de Itaporã

deputado estadual Zé Teixeira

Desde fevereiro de 2017, o deputado estadual Zé Teixeira intercede junto o Governo do Estado obras de manutenção e reparos na estrutura física da Escola Estadual Edson Bezerra, localizada em Itaporã, em vista de recente ocorrência de ação de vândalos, danificando o patrimônio público, com a urgente instalação de câmeras, bem como a possibilidade também de instalação de três aparelhos de ar condicionado, visando atender às necessidades daquela unidade de ensino.





Respondendo ao pedido do parlamentar, o Governo do Estado publicou o Aviso de Extrato de Contrato nº20/2021. informando que as obras serão executadas na referida Escola, no valor total de R$ 2.089.812,45 (dois milhões e oitenta e nove mil e oitocentos e doze reais e quarenta e cinco centavos).





“Estou muito feliz em saber que nosso trabalho resulto na reforma da referida unidade escolar, proporcionando aos alunos, professores e servidores administrativos um espaço adequado para a prática do ensino no município”, finaliza Zé Teixeira.





Por Gustavo Nunes