Deputado Pedro Kemp homenageia educadores de MS com o diploma “Centenário de Paulo Freire”

Deputado Pedro Kemp

Professoras e professores de todo o Mato Grosso do Sul serão homenageados juntamente com entidades que defendem Educação pública de qualidade em sessão solene on-line “Centenário de Paulo Freire” na segunda-feira (20), às 19 horas, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Dos 89 homenageados, mais da metade é professora. São 52 mulheres da cidade e do campo.





O mandato do deputado estadual Pedro Kemp (PT-MS) propôs a realização da cerimônia. “Celebrar o centenário do nascimento de Paulo Freire, nesses tempos sombrios que estamos vivendo, é importante, não só para honrar toda a sua obra e legado, toda sua contribuição para a educação brasileira e mundial, mas também para reafirmar a importância de uma educação crítica e emancipadora para a construção de uma sociedade livre, democrática e mais justa”, disse Pedro Kemp.





A sessão on-line será exibida no Facebook e no Canal do YouTube da Assembleia Legislativa de MS, no Facebook Pedro Kemp Oficial.

A Sessão Solene “Centenário de Paulo Freire” vai homenagear a FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de MS), entidade que lutou incansavelmente pelo piso nacional dos professores e está em todos os movimentos em defesa da população brasileira e da democracia.





Também receberá o certificado “Centenário Paulo Freire”, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra). A coordenação regional trabalha com as crianças do campo e o “Centenário Paulo Freire” é o reconhecimento do trabalho realizado. Este ano, o movimento recebeu na Espanha prêmio dos Direitos Humanos. O programa educacional do Movimento, feito nos assentamentos de reforma agrária foi premiado no Prêmio Itaú-Unicef Educação e Participação (1995).

A homenagem também será para ACP MS (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública - MS), que há 69 anos luta em defesa dos educadores e promove a valorização dos professores e de toda comunidade escolar.





Conheçam os educadores de Mato Grosso do Sul que irão receber o diploma do Centenário Paulo Freire:





1. Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul – FETEMS - Professor Jaime Teixeira

2. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST - professora Laurentina Aparecida dos Santos (Assentamento Andalúcia, Nioaque)

3. Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública – ACPMS - Professor Lucílio Nobre

4. Ana Paula Carlino (Campo Grande)

5. Anna Zinna Ferreira Boeira da Costa (Jardim)

6. Antonia Joana da Silva (Deodápolis)

7. Antonio Carlos Biffi (Campo Grande)

8. Apolinário Candado (Caarapó)

9. Bartolina Ramalho Catanante (Campo Grande)

10. Carla Villamaína Centeno (Campo Grande - UEMS)

11. Cimara Fernandes de Oliveira Cabral (Anastácio)

12. Claudia Regina Cariaga (Nova Alvorada do Sul)

13. Daniel Stockmann (Dourados)

14. Denize Silva de Oliveira (Ponta Porã)

15. Derli Maria Melara da Silva (São Gabriel do Oeste)

16. Donizetti Soares da Silva (Bataguassú)

17. Edinalvo Raimundo de Lima (Bataguassú)

18. Edna Márcia Fernandes (Nova Alvorada do Sul)

19. Edvaldo Bispo Cardoso (Campo Grande)

20. Edvaldo Dias (Coxim)

21. Eliel Benites (Dourados - UFGD – Indígena)

22. Eloisa Maria Zago (Cel. Sapucaia)

23. Elza Maria da Silva Aguirre - (Anastácio)

24. Emerson da Silva Santos (Deodápolis)

25. Esmael Almeida Machado (Dourados - UEMS)

26. Eugênia Portela Siqueira Marques (Campo Grande -UFMS)

27. Eva Aparecida Ortiz Barbosa (Campo Grande – ISMAC)

28. Fátima Aparecida da Silva (Campo Grande - CNTE)

29. Fidêncio Vera (Paranhos)

30. Francisco Givanildo dos Santos (Campo Grande)

31. Gleice Jane Barbosa (Dourados - REE)

32. Hélio de Lima (Campo Grande)

33. Ieda Marques de Carvalho

34. Ieda Maria Marran (Caarapó)

35. Irmã Anari Felipe Nantes, ISJC (Caarapó)

36. Ivo Leite Filho (Campo Grande) UFMS

37. Joaquim Gama (Cel. Sapucaia)

38. Joaquim Donizete de Matos (Aparecida do Taboado)

39. Jocimar Lomba Albanez (Amambai)

40. Joel Aparecido Barbosa Pereira (Antonio João)

41. José Edmilson Schinelo (Campo Grande)

42. Leonir Aparecida Ferreira Barros Cavalcante – (Paranaíba)

43. Lídio Cavanha Ramires (Caarapó)

44. Lígia Maria Baruk e Melo (Corumbá)

45. Lígia Regina Ferreira Yule (Campo Grande)

46. Lourdes Mendes da Silva Pereira (Dois Irmãos do Buriti)

47. Luis Alberto dos Santos (Pedro Gomes)

48. Luiz Tadao Mitsunaga (Nova Andradina)

49. Maísa Vargas Veiga (Campo Grande)

50. Manuel Freixo dos Santos (Campo Grande)

51. Márcia Maura Barboza Tinoco (Bela Vista)

52. Marco Aurélio Stefanis (Campo Grande - UFMS)

53. Maria Antônia Conceição de Souza Kuendig (Maracajú)

54. Maria Antônia dos Santos Costa (Campo Grande)

55. Maria Aparecida dos Santos (Campo Grande)

56. Maria Auxiliadora Rosa Pires de Souza (Campo Grande)

57. Maria de Lourdes Matsumoto Lopes (Cel. Sapucaia)

58. Maria Dilneia Espíndola Fernandes (Campo Grande)

59. Maria do Carmo Souza Drumond (Bonito)

60. Maria Leuda Oliveira Ferreira (Coxim)

61. Maria Paula Fernandes Montier Onça (Campo Grande)

62. Mariete Rosa Félix (Campo Grande)

63. Mariúza Aparecida Camillo Guimarães (Campo Grande)

64. Nei Geller (Caarapó)

65. Neimar Machado de Sousa (Dourados - UFGD)

66. Nelson dos Santos (Campo Grande)

67. Neuza dos Santos (Aquidauana)

68. Noêmia dos Santos Pereira Moura (Dourados - UFGD)

69. Ordália dos Santos Mello (Campo Grande)

70. Paulo Duarte Paes (Campo Grande - UFMS)

71. Paulo Eduardo Cabral (Campo Grande)

72. Pedro Bambil Souza (Bela Vista)

73. Ramona de Lima Aquino (Bonito)

74. Regina Cestari (Campo Grande - UCDB)

75. Rejane Aparecida Rodrigues Candado (Campo Grande)

76. Renata Castelão (Caarapó)

77. Selma Ribeiro de Oliveira (Maracaju)

78. Silas Cabral da Silva ( Anastácio)

79. Simone Yara Benites da Silva (Corumbá)

80. Sirlete Augusto Lopes (Itaquiraí)

81. Sonia Nantes de Lima (Batayporã)

82. Suely Marlene Alves Torquetti (Campo Grande)

83. Teodora de Souza do Povo Guarani (Dourados)

84. Tiago Resende Botelho (Dourados - UFGD)

85. Valdevino Santiago ( Anastácio)

86. Vera Lúcia Guerra (Campo Grande - UEMS)

87. Vitória Elfrida Antunes (Ponta Porã)

88. Wagner Cordeiro Chagas (Fátima do Sul)89. José Barreto dos Santos (Zeca) (Campo Grande - UEMS.





